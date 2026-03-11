『ガンダム 閃光のハサウェイ』新たな特典に大反響「おぉ〜これは良き！」「うっ、ほしい！」
アニメ映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』（1月30日公開）の新たな入場者特典が、13日より配布されることが決定し、ネット上で話題になっている。
【画像】センス抜群の絵柄！新たに配布される『閃光のハサウェイ』イラストカード
配布される7週目入場者プレゼントは、「CGディレクター：増尾隆幸 描き下ろしイラストカード」。先日解禁となった、CGディレクター・増尾隆幸さんによる描き下ろし「メカアートビジュアル」を使用しており、『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』のν(ニュー)ガンダムとサザビーの名対決を、『閃光のハサウェイ キルケーの魔女』に登場するΞ（クスィー）ガンダムと量産型νガンダムで表現したイラストとなっている。
これにネット上では「おぉ〜…これは良き！」「うっ、ほしい！」「このイラストもカッコよすぎるやろ」「どうせだったらIMAX版のと同じくA3のポスターで欲しい」などの声が出ている。
『閃光のハサウェイ』は、2019年に迎えたガンダム誕生40周年、さらに宇宙世紀の次の100年を描く「UC NexT 0100」プロジェクトの映画化作品第2弾として制作されたもの。
アムロとシャアによる最後の決戦を描いた『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』（1988）の世界観を色濃く継承する作品で、反地球連邦政府運動「マフティー」の戦いを縦軸に、そのリーダーであるハサウェイ・ノア、謎の美少女ギギ・アンダルシア、連邦軍大佐ケネス・スレッグの交差する運命を横軸に描く。
2021年に公開された第1作目『閃光のハサウェイ』は、興行収入22.3億円を突破する大ヒットで、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』では、シリーズ史上、もっとも濃密なドラマが展開され、少女ギギにかつてのトラウマを思い出すハサウェイが、彼女の言葉に翻弄されながらもマフティーとしての目的、アデレード会議襲撃の準備を進めていくストーリーが展開される。
