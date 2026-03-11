フェンダー「ストラトキャスター」ボディデザインで重要判決 意匠権を超え著作権保護、EU域内で模倣ギター禁止
フェンダー ミュージカル インストゥルメンツ コーポレーション（FMIC）は、ドイツ・デュッセルドルフ地方裁判所の判決により、同社の象徴的なギター「Stratocaster（ストラトキャスター）」のボディデザインに対する著作権保護が認められたと発表した。ドイツおよび欧州連合（EU）の著作権法のもとで、同デザインに対する広範な法的保護が確立される重要な判決としている。
本判決により、Stratocasterのボディ形状を使用したギターをドイツおよびEU域内で製造・販売・流通する行為に対して、フェンダーが法的措置を講じる権利が明確に認められた。また、製造場所に関わらず、侵害製品がドイツまたはEU域内向けに販売された場合には責任が成立することも確認された。
本件は、中国のギターメーカーYiwu Philharmonic Musical Instruments Co.が製造・販売するエレクトリックギターが、グローバルECプラットフォーム「AliExpress」を通じてドイツ向けに販売されていたことに関するもの。裁判所は、同社製品がドイツおよび欧州法上「応用美術の著作物」にあたるフェンダーのStratocasterのボディデザインを違法に複製していると認定した。
デュッセルドルフ地方裁判所は、ドイツおよび欧州において最も影響力のある知的財産裁判所のひとつとされる。今回の判決では、Stratocasterのボディデザインが単なる機能的形状ではなく、独自の創造性を持つ「応用美術の著作物」であると認められた。これにより、従来の意匠権にとどまらず、著作権による保護が認められる形となった。
また本判決は、EUおよびドイツにおける近年の判例と一致しており、象徴的な製品デザインが従来の意匠権を超え、著作権による保護を受け得ることを示すものとなった。
これによりYiwu Philharmonic Musical Instruments Co.は、Stratocasterのボディ形状を採用したギターをドイツおよびEU域内で製造・販売・流通することが禁止される。今後違反が確認された場合、1件あたり最大25万ユーロの罰金、または罰金が執行できない場合には最大6ヶ月の拘禁刑が科される可能性がある。
FMICの法務総責任者兼最高管理責任者Aarash Darroodiは「この判決は、Stratocasterが独創的な創作物であることを改めて確認する重要な判断であり、フェンダーのデザインと知的財産を継続的に保護する上で重要な一歩です」とコメントした。
また、FMICの最高経営責任者（CEO）Edward “Bud” Coleは「Stratocasterは、音楽史の中でも最も象徴的な楽器デザインのひとつです。フェンダーのアイコニックなデザインを守ることは、それらを形作ったアーティストやビルダーの遺産を守ることでもあります」とコメントしている。
1954年にStratocasterが誕生して以来、フェンダーの楽器は数多くの音楽シーンを形づくり、世代やジャンルを超えてアーティストに愛されてきたとされる。今回の判決についてフェンダーは、ギター業界における革新や健全な競争を制限するものではなく、明確な権利侵害に対する適切な対応であると説明している。
