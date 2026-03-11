松村沙友理、第1子出産していた 12日のイベントで幸せ報告も？ 昨年12月に一般男性との結婚を発表
元乃木坂46で俳優・タレントの松村沙友理（33）が、11日までに第1子を出産していたことが、オリコンニュースの取材で分かった。松村はあす12日に都内で開催されるイベントに出演予定となっており、うれしい報告が飛び出すか、注目が集まる。
【写真】幸せオーラ全開！“先輩ママ”との写真を公開する松村沙友理
松村は、2025年12月3日に自身のインスタグラムを通じ、年上の一般男性と約2年の交際期間を経て結婚・妊娠を発表。その後に更新した自身のYouTubeチャンネルでは「今はですね、このお仕事が大好きなので、自分の体と赤ちゃんのことを第一優先で考えさせていただいて楽しくお仕事を続けさせていただいております」と語り、今年1月には福島県を旅する動画を公開し、元気な様子を伝えていた。
松村は、1992年8月27日生まれ、大阪府出身。2011年8月21日に乃木坂46の1期生オーディションに合格。12年2月に「ぐるぐるカーテン」でCDデビュー。同期で同級生の白石麻衣（20年10月卒業）、橋本奈々未（17年2月に卒業・芸能界引退）、松村の3人は、ファンから「御三家」と呼ばれて親しまれた。21年7月、乃木坂46を卒業。また、15年3月からファッション誌『CanCam』の専属モデルを務めた。
