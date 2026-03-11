「ベビースターラーメン」、宅配ピザとコラボ ザクザク食感を大胆にトッピング
おやつカンパニーは11日、「ベビースターラーメン」をピザにトッピングした新触感のピザ新商品を発表した。
東海三県を中心に展開する宅配ピザチェーン「アオキーズ・ピザ」とコラボ。コラボピザを18日から5月17日までの期間限定で展開する。
ベビースターラーメンを大胆にトッピングし、ベビースターの濃厚さや香ばしさとともに、ベビースターならではの食感も楽しめる”ザク旨”なコラボピザとなっている。
コラボピザを注文すると、ピザ1枚につき「ベビースターラーメン チキン味(32g)」が付く企画も実施。“追いベビースター”も楽しめる。
■商品
●ベビースター 台湾ミンチピザ
パリッポリッとしたベビースターラーメンに台湾ミンチの旨辛さと、もやしのシャキッとした食感、さらににらの香りをプラス。食感も味わいも楽しめる、思わず手が止まらなくなる、クセになる大人の一枚。
＜トッピング＞
ベビースターラーメン(チキン味)、台湾ミンチ、もやし、にら、プレミアムチーズブレンド、エキストラチーズ
●ベビースター ハッピーマヨピザ
パリッポリッとしたベビースターラーメンに、ツナ、ベーコン、コーンを合わせ、まろやかなマヨネーズで仕上げました。食感も見た目もカラフルで楽しい、思わず笑顔になる、ハッピーな味わいの一枚。
＜トッピング＞ベビースターラーメン(チキン味)、ツナ、ベーコン、コーン、プレミアムチーズブレンド、エキストラチーズ、マヨネーズ
●ベビースター よくばりハーフ&ハーフピザ
旨辛な大人の味わいと、やさしくハッピーな味わいを一度に楽しめる「ベビースター 台湾ミンチピザ」と「ベビースター ハッピーマヨピザ」のハーフ＆ハーフ。家族やお友達とシェアするのはもちろん、気分で味を選びながら楽しめる一枚。
●ベビースターマシマシ
コラボピザの「ベビースター 台湾ミンチピザ」「ベビースター ハッピーマヨピザ」「ベビースター よくばりハーフ＆ハーフピザ」を注文すると、ピザ1枚につき、ベビースターラーメン チキン味(32g)の「ベビースターマシマシ」が付く。
■販売価格
●配達: 2800円
●持ち帰り(25%OFF): 2100円
※表示価格は税込み価格。
※Mサイズ限定。
※本シリーズ以外のピザとのハーフ＆ハーフ、および4in1 UFOは対象外。
※生地は「ふんわりクラシック」または「さくさくクリスピー」のみ選択可。
