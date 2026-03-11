「ずっと、背伸びをやめられなかった…」年商11億円の39歳社長が銀行に融資を断られ、“自宅を叩き売る”事態に追い込まれたワケ。原因は、身の丈に合わない「六本木での買い物」

経営の拡大期、高額な固定費や豪華なオフィスは対外的な信用として機能します。しかし、それが見栄やプライドに変わると、経営者は正しい経営判断を見失いがちです。本記事では、伊藤社長（仮名）の事例とともに、経営戦略における重要ポイントについて、資産形成・経営アドバイザーの萩原峻大氏が解説します。※本記事で紹介する事例は、実際にあった出来事を基にしていますが、個別事案が特定されないようプライバシーに配慮し、登場人物や具体的な状況に一部変更を加えて再構成したものです。

六本木最寄りビルを構える「誇り」

最寄りは六本木駅。ガラス張りの高層ビルの一角に、そのオフィスはありました。エントランスは静かで、磨き上げられた床が外光を反射しています。窓の向こうには東京タワーがそびえ立ち、夜になれば赤い光が規則正しく瞬きます。

年商11億円、社員42名、三期連続増収。絶頂期にあった伊藤社長（仮名／39歳）にとってこの場所は単なる仕事場ではありません。努力の結晶であり、社会的証明であり、自身の成功を証明する場でした。

しかし、窓の外にみえる東京タワーの景色が日常になったとき、彼の経営判断は健全さを失いはじめます。

「沈黙」を成熟と勘違いした組織の末路

移転直後、業績はまだ悪くなく、むしろ表面上の数字は伸びていました。受注件数が増え、案件規模も拡大していて対外的にみれば、順風満帆だったのです。

ところが、会議室の空気だけは変わっていました。以前はあった小さな反論、慎重な指摘、現場からの違和感……。それらが消えています。毎回、社長が方針を語ると、数秒の沈黙のあとに「異論ありません」と同調する流れ。会議は早く終わるようになり、決定がスムーズになったため、社長はこれを「組織の成熟」と捉えました。しかし、事実は違ったようです。社員たちが「なにをいっても無駄だ」という学習を終えていただけでした。

ある若手幹部が「この大型案件、粗利がほとんど残りません。あといまの人員では回らない可能性があります」と進言した際、伊藤社長は柔らかい口調で「ここでブレーキを踏むフェーズじゃないよね」と返しました。その瞬間、組織として意見を上げ、間違いを自分たちで直す力は、完全に失われてしまいました。

削り取られる固定費

破綻は突然やってくる、とよくいわれますが、実際の破綻は、静かに準備されているものです。

値引きしてでも取った案件。売上を維持するために無理な納期や値引きしてでも取った案件が続き、現場は疲弊。利益は削られ、粗利は薄まったものの、売上だけは維持されていました。

しかし月々の固定費は、無慈悲です。六本木の一等地の賃料、内装費の償却、共益費。売上がどうであれ、毎月確実に引き落とされていきます。

経理責任者が「今月末の支払い、残高がギリギリです」と報告したとき、伊藤社長の頭に浮かんだのは資金繰り表ではありませんでした。「このオフィスを失ったら、どうみられるか」という恐怖でした。守るべきものが「会社」から「プライド」に変わった瞬間、組織は崩壊するのです。

幹部の離脱と、銀行の謝絶

週明け、創業期からの支えだった幹部が辞表を提出します。理由は簡潔に「危機よりも体裁を優先する組織にはいられない」。伊藤社長は引き止めもしませんでした。

追い打ちをかけたのは、銀行との月末の面談です。銀行担当者は淡々といいました。

「固定費比率が77％を超えて、経常利益率は3％になっています。また、現預金も月商の1ヵ月分も残っていない状況です。オフィス縮小を含めた再建計画をご提出ください。現状、新規の融資は実行できません」

六本木オフィスの解約に伴う原状回復費用に1,200万円。撤退の噂が広まると、取引先の態度が目にみえて変わります。単価交渉は厳しくなり、新規案件は減少、既存顧客は競合へ流れました。取引先から「御社、大丈夫ですか？」と冗談めかしていわれたときの屈辱は忘れられません。

「俺はずっと、背伸びをやめられなかったんだな……」気がついても時すでに遅し。伊藤社長は自宅を売却して補填に充てましたが、残ったのは、身の丈に合わない借入と、移転先の狭くて古いオフィスでの沈黙だけでした。

東京タワーがみえるオフィスを構えていても…

伊藤社長の転落原因は、野心や判断ミスだけではありません。失敗の要素はいくらでも並べられます。

・六本木の一等地

・見栄と一緒に膨らんだ固定費

・止める人がいなくなる組織

しかし、本質はそこではありません。「失敗したときに実行できる代替案」を持っていなかったこと、これに尽きます。

彼の計画は「うまくいっている前提」で組まれていました。だから想定外が起きた瞬間、判断は感情に引きずられ、見栄に縛られ、撤退できなくなったのです。会社は経営が傾いたときに備えているかどうかが重要になります。

・売上が30％落ちても耐えられる設計がなかった。

・6ヵ月無収入でも固定費を払える資金があるか。

・社員が3割抜けても回る組織か。

・そしてなにより、社長に反対できる人間が隣にいるか。

戦略とは、うまくいったときの物語ではありません。失敗したときに、実際に取れる行動が残っていない計画は、戦略ではなく、ただの願望です。残酷ですが、現実は単純なもの。実行できる戦略こそが、価値を持つ――。それを持たない会社は、どれだけ成功してみえても、東京タワーがみえるオフィスを構えていても、いつか崩れ落ちます。

「まだ大丈夫だ」と思っているいまこそ、自社に「実行できる戦略」があるかを問い直しましょう。

萩原 峻大

東京財託グループ 代表