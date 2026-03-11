好き＆行ってみたい「島根県の道の駅」ランキング！ 2位「大社ご縁広場」を抑えた1位は？【2026年調査】
暖かな日差しに誘われて、遠くまで車を走らせたくなる絶好の行楽シーズンがやってきました。多くのファンに支持され、リピーターが絶えない場所には、訪れる人をとりこにする特別な理由が隠されているかもしれません。
All About ニュース編集部では、2026年2月27日、全国20〜60代の男女250人を対象に、島根県の道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「島根県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは、「癒しの時間を提供してくれそうで、その場の空気を心ゆくまで堪能したい」（40代男性／神奈川県）、「島根と言えば出雲大社。ぜひ行ってみたいので」（60代男性／福島県）」、「とてもご縁が良さそうな道の駅なので、出雲大社と合わせて行きたい」（30代女性／福岡県）といった声がありました。
回答者からは、「絶対ここで夕陽を見たいから」（40代女性／兵庫県）」、「目の前が砂浜で、日本海を一望できる絶景スポットで、夏は海水浴場にもなり、キララパンやいちじくソフトなどのご当地グルメも人気だからです」（60代男性／愛知県）、「道の駅のすぐそばに海水浴場があり、そこから眺める夕陽がとても綺麗なようです。季節問わず海と夕陽は最高です。いってみたいです」（30代女性／兵庫県）といった声がありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:All About ニュース編集部)
2位：大社ご縁広場（出雲市）／29票2位にランクインしたのは、出雲市にある「大社ご縁広場」です。出雲大社にほど近く、参拝の際に立ち寄るのに最適なロケーション。広々とした敷地内には足湯施設や出雲の特産品が並ぶショップがあり、旅の合間のリフレッシュにぴったりです。出雲らしい「ご縁」を感じさせる落ち着いた雰囲気が、多くの観光客を惹きつけています。
1位：キララ多伎（出雲市）／55票見事1位に輝いたのは、同じく出雲市の「キララ多伎」でした。日本海を一望できる絶景のオーシャンビューが最大の魅力で、夕日の名所としても知られています。名物のイチジクを使ったスイーツや新鮮な海産物を楽しめるほか、海岸へ降りることも可能。ドライブの目的地として非常に人気が高い、島根を代表する道の駅です。
