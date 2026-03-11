「どういう需要やねんほんまに」WBC×ホロライブのコラボに賛否「成果を出した方が起用されるのは当たり前」
MLB Japanの公式X（旧Twitter）は3月10日、投稿を更新。ホロライブ6期生がワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の「日本対チェコ戦の、開始の合図を届ける」ことを発表しました。
【画像】ポーズを取るホロライブ6期生・博衣こより
コメントや引用リポストでは「ホロライブ好きだけどなんでWBCの開会式なの？世間的にはそこまで知名度ないし場の空気にも合ってないような…」「この方あまり存じ上げないのだが、野球好きとかならわかるけど何の関係性があってコラボしているんだろう」「どういう需要やねんほんまに」「そもそもホロライブドジャースで既に二回イベント大成功させてるからね 当然と言えば当然 成果を出した方が起用されるのは当たり前の話」と、賛否両論が寄せられました。
(文:多町野 望)
【画像】ポーズを取るホロライブ6期生・博衣こより
「場の空気にも合ってないような…」同アカウントは「本日の #ワールドベースボールクラシック 日本対チェコ戦の、開始の合図を届けるのはホロライブ6期生 holoXの頭脳、博衣こより」とつづり、1枚の画像を投稿。博衣こよりさんがかわいらしいポーズを取っています。
ドジャースとのコラボ企画「hololive night」2025年7月5日には、ホロライブプロダクションの公式Xが「『ロサンゼルス・ドジャース』とのコラボ企画『hololive night』ドジャースタジアムから生配信を実施！」と告知。YouTubeで、配信のアーカイブを見ることができます。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)