口座の管理方法は人それぞれです。とはいえ、確実にお金が貯まる人とそうでない人とに分かれてしまいます。いったい、何が違うのでしょうか？ お金持ちとお金が貯まりにくい人の口座管理術について解説します。

銀行口座の管理方法は人それぞれです。とはいえ、確実にお金が貯まる人とそうでない人とに分かれてしまいます。いったい、何が違うのでしょうか？

お金持ちとお金が貯まりにくい人の口座管理術について、元銀行員でAll About マネーガイドの飯田道子さんが解説します。

各種出費を1つの口座にまとめている

複数の口座を持っている人は少なくありませんが、それらの口座をどのように使うかが、お金持ちになるのか、お金が貯まらない人になってしまうのかの分かれ道になると考えられます。


お金が貯まる人は、貯金専用の銀行口座を作っている？

口座が複数ある場合は管理が面倒になってしまうものです。とはいえ、お金を入金するためだけに使う銀行口座は作っておくと便利です。

