トヨタの新たなちいさい商用バン

2025年10月に東京ビッグサイトにて「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」が開幕されました。なかでもトヨタは、次世代モビリティ新型コンセプトカー「KAYOIBAKO（カヨイバコ）」を初披露していました。

カヨイバコは箱型ボディを採用したコンパクトEV。2023年モデルでは、かつてのコンパクトハイトワゴン「bB」を彷彿とさせるバリエーションに加え、配送や移動販売、アウトドアなど多様なビジネスシーンを想定した提案が注目を集めました。

今回の展示では、2023年の初披露から進化を遂げ、市販化を見据えた新たなコンセプトモデルとして登場しました。

担当者は、2023年モデルとの違いについて次のように説明しています。

「2023年モデルは“物流ひとつ”に特化した提案でしたが、今回は『TO YOU』をテーマに、よりパーソナルで具体的なユースケースに踏み込んでいます。

例えば、足の不自由な方の移動支援や、車高差のある場所でのスムーズな乗降を想定したスロープ対応など、使う人の立場に立った提案となっています」

外観は、光る4本ラインを内蔵したパネルグリルや、角のとれた直線と曲線を組み合わせた滑らかな造形など、先代の意匠を継承しつつ、より親しみやすく洗練された印象に刷新。

インテリアはフラットな床面と広い室内高を活かした空間設計となっており、展示車は配送仕様として提案されていました。

配送業界の人手不足と業務量の増加という現場の課題を見据え、「誰にでも仕事を請け負える」「どんな人にでも使ってもらえる」ことを意識したという設計も特徴です。

運転席には四足歩行型の座席を採用し、足が不自由な方でも利用しやすい構成となっています。

また、ドアを開けると自動で車高が下がり、閉じると車高が上がる設計となっており、乗降時の負担を軽減。展示車は車高が低い状態で、車いす利用者であっても高さを感じさせない工夫が施されていました。

2023年モデルのボディサイズは全長3990mm×全幅1790mm×全高1855mm、ホイールベース2800mmとコンパクトな構成でしたが、今回のモデルはそれよりもサイズアップしているとのこと。

パワートレインは未公表ながら、展示車はEV仕様であり、地域に応じた多様なパワートレインの検討も進められているそうです。

※ ※ ※

さらに今回は、軽自動車サイズのダイハツモデルを含む4種類の展開がなされ、中型・大型サイズのモデルには「ハイエース コンセプト」の名が冠されて展示されました。

担当者は、「コンセプト段階」と話していましたが、提案内容はかなり具体的で、今後の展開に大きな注目が集まっています。

カヨイバコは、単なる移動手段にとどまらず、仕事にも遊びにも対応する次世代モビリティとして、新たな可能性を提示しています。