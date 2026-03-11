Photo: 三浦一紀

机じゃない、イスだ。

もうすぐ4月。新生活のシーズンです。ライフスタイルが変わって部屋の模様替えをしようという人も多いことでしょう。

仕事に備えて在宅ワーク環境を備えたい新社会人に、一人暮らしに向けて学習スペースを構築したい学生さん、そして「春だし、デスクをもっと快適にアプデしたい」という人も。心機一転、理想の作業環境を作るために、机を買い替えようと思ったりしていませんか？

確かに、机は重要なアイテム。デザインはもちろん、天板の広さや高さ、奥行き、サイズ感などなど、選ぶ際のポイントがたくさんありますよね。しかし、快適な作業空間を作るなら、実は机よりも「イス」のほうが大事なんですよ。イスは、自分の身体を預ける相棒（パートナー）。だから、本当は机よりイスにこだわったほうがいいんですよ。

「でも、そんなにお高いワークチェアは買えないな…」──そんな方にオススメなのが「YPS-S800」です。

ワークチェア｢YPS-S800｣ 38,240円 ずっと座っていられる多機能チェア CoSTORYで見る

豊富な機能で身体を楽にしてくれる

腰の負担を軽くするダブルウィングランバーサポートで長時間の作業も快適・疲れにくい！

在宅ワークや学習用のチェアとしてバッチリです。

跳ね上げ式のアームレストのおかげで、デスクにピッタリ収納。座らない時は部屋の空間を最大限、利用できます。

GIF: カイル

そして4方向にストレッチするメッシュ素材は、夏場の蒸れも防ぎます。

さらに、フットレストとリクライニング機能で、イスの上で寝ることも可能。夜遅くまで作業や学習しなければならない時、ちょっとしたリフレッシュができちゃいます。

…とまあ、かなり使えるワークチェアなのです。

しかも、これだけ機能が充実しているというのに、なんととってもお買い得。CoSTORYでクラウドファンディング実施中なのですが、超早割は限定300台で20％オフの3万8240円（税込）。

机も大事ですが、機能豊富なイスのある新生活は快適。これからの机に向き合う時間を大事にするからこそ、いいワークチェアに投資してみるのが、おすすめです。

