『コジコジ』×「モスバーガー」が初コラボ！ 描きおろしイラストのマグネットやふせんが登場
「モスバーガ」は、3月18日（水）から5月下旬の間、さくらももこ原作の『コジコジ』との初コラボレーション企画を、全国の店舗で実施する。
【写真】コジコジらしさ全開！ コラボアイテム4種一覧
■メルヘンの国の仲間たちが集結
今回開催されるのは、コジコジや仲間たちが思い思いにハンバーガーやドリンクを楽しむ描きおろしイラストをデザインした、子ども向けセットなどのおまけや、店内飲食用のトレーに付属するトレーマットが登場する企画。
おまけは4種類を用意。「テリヤキって照れ屋なの？」「あ〜おいしいテリヤキバーガーはおいしいなあ」など、コジコジをはじめ、メルヘンの国のキャラクターらしさが詰まった「コジコジのおしゃべりマグネット」などがラインナップにそろう。
また、「モスチキン」のマネをするコジコジをデザインした「コジコジのモスチキンふせん」のほか、「コジコジとぺたぺたシールぬりえ」や「コジコジのシールいりかんケース」も用意。「モスワイワイセット」や低アレルゲンメニューのセットを購入すると、好きなアイテムを1つ選ぶことが可能だ。
ちなみに、同日から「モスワイワイセット」に、レタスを細切りにし、ハーフマヨネーズタイプとテリヤキソースの量を少なして食べやすく仕上げた「ワイワイテリヤキバーガーセット」が新たに登場する。
【写真】コジコジらしさ全開！ コラボアイテム4種一覧
■メルヘンの国の仲間たちが集結
今回開催されるのは、コジコジや仲間たちが思い思いにハンバーガーやドリンクを楽しむ描きおろしイラストをデザインした、子ども向けセットなどのおまけや、店内飲食用のトレーに付属するトレーマットが登場する企画。
また、「モスチキン」のマネをするコジコジをデザインした「コジコジのモスチキンふせん」のほか、「コジコジとぺたぺたシールぬりえ」や「コジコジのシールいりかんケース」も用意。「モスワイワイセット」や低アレルゲンメニューのセットを購入すると、好きなアイテムを1つ選ぶことが可能だ。
ちなみに、同日から「モスワイワイセット」に、レタスを細切りにし、ハーフマヨネーズタイプとテリヤキソースの量を少なして食べやすく仕上げた「ワイワイテリヤキバーガーセット」が新たに登場する。