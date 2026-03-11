「お洒落で素敵」WEリーガー仲田歩夢、“カジュアルコーデ”の私服ショットに「チェック柄可愛い」「表情も魅力的」の声
WEリーグのRB大宮アルディージャWOMENでプレーするMF仲田歩夢のオフショットが注目を集めている。
仲田は３月10日、自身のインスタグラムを更新。「day off ゆっくり過ごした日。ラテおいしかった！」と綴り、カジュアルコーデの私服姿でラテを片手に持ったショットなど、４枚の画像をアップロードした。
この投稿をチェックした多くのファンから「美しい」「綺麗です」「チェック柄可愛いですね」「見惚れちゃうよ」「お洒落で美人で素敵です」「オフのファッションもカワイイ」「可愛すぎる」「ゆっくりリフレッシュできたみたいですね」「表情も魅力的」といったコメントが寄せられた。
束の間のオフに、のんびりとした時間を過ごせたようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】仲田の私服コーデ＆オフショット！
