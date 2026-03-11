「意識を失いそうになった」開催国メディアも心配。インド守護神が“本当にひどい衝突”で無念の負傷交代「頬骨は２倍の大きさになった」【女子アジア杯】
オーストラリアで開催中の女子アジアカップで、インドはグループステージ第３節で台湾と対戦。FWマニシャ・カリヤンの見事なFKで一時同点に追いつくも、最終的には１−３で敗れた。
「インドにとっては、マニシャの衝撃的なシュートはさておき、かなり不運な夜だった」と振り返ったのは、オーストラリアメディア『ABCニュース』だ。
「特にゴールキーパーのエランバム・パントイ・チャヌは、頭部に二度のひどい打撃を受け、さらにオウンゴールもあった」
前半終了間際には、相手の至近距離のシュートを顔面で受けてしまう。同メディアは「ボールが顔にヒットするアクシデントが後を絶たないこの大会で、このシュートストッパーはすぐに倒れ込み、意識を失いそうになったのが、最も心配な出来事だった。長い休止の後、脳震盪の検査もパスし、彼女は試合を続けても良いと判断された」と伝える。
その数分後の相手のPKでは、ポストに弾かれたボールが、必死にセービングしたチャヌの肩あたりに当たってゴールイン。防ぎ切れなかった。
トラブルは続く。
「試合が終わりに近づくと、チャヌは再び台湾の攻撃者に向かって突進したが、今度はボールではなく、チームメイトのンガンバム・スウィーティー・デヴィの膝と激突。それは本当にひどい衝突で、両選手が担架でフィールドから運び出され、チャヌの頬骨は試合開始時の２倍の大きさになった」
チャヌは83分に無念の途中交代。記事では「この大会における頭部打撲の対応に、再び疑問を投げかけた。オーストラリア代表のヘイリー・ラソとステフ・キャトリーがすでに頭部の負傷で離脱している状況下での出来事だ」とも記した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
