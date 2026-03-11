フリーレン＆ヒンメルのコスプレで『葬送のフリーレン』2期OP曲を演奏してみた！ 驚愕の再現度に「耳が幸せ」「バイオリンを弾く魔法じゃん」の声

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【葬送のフリーレン第2期OP】 lulu. / Mrs. GREEN APPLE フリーレンとヒンメルで演奏してみた』というえる【Resonance】さんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

葬送のフリーレン第2期OP

lulu. / Mrs.GREEN APPLE

- Resonance Cover

【葬送のフリーレン第2期OP】 lulu. / Mrs. GREEN APPLE フリーレンとヒンメルで演奏してみた

フリーレン＆ヒンメルのコスプレ姿で『葬送のフリーレン』第2期オープニング曲を演奏する動画が投稿されています。

演奏者は、北海道在住の2人組ユニット「Resonance」。ドラムのれいと（Reito）さんとバイオリンのえる（Eru）さんからなるユニットで、SNS総フォロワーは100万人を超えています。ロックやポップスなど幅広い演奏で、国内外から支持されています。

今回の動画では、フリーレン役のえるさんがバイオリン、ヒンメル役のれいとさんがドラムを担当しています。コスプレの完成度は非常に高く、フリーレン特有の眉や雰囲気までそっくりで、演奏中にみせる笑顔までもがフリーレンそのものです。

楽曲はMrs. GREEN APPLEの『lulu.』。原曲の雰囲気を一切損なわないアレンジが採用されています。透明感あふれるバイオリンの音色は、まるで旅する仲間たちにそよぐ風のよう。またMrs. GREEN APPLEならではの複雑なリズムを取り入れたドラムパートも見事で、演奏面でも聴き応えのあるパフォーマンスとなっています。

まるで本当にその場にフリーレンとヒンメルが存在しているかのような臨場感が楽しめる動画となっていますす。興味を持った方はぜひ動画を視聴してみてください。

視聴者コメント

バイオリンを弾く魔法じゃん

化粧すごいね、ほぼフリーレンまんまだ

ガチガチのコスいいね

演奏のフリーレン

すごい

文／高橋ホイコ