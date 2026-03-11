元NMB48川上千尋、WBC観戦で“有名人”が隣の席に「一緒に観戦する夢の時間」 SNS驚き「えーーーー凄！！！！」「羨ましいです」
元NMB48の川上千尋（27）が、11日までに自身のXを更新。9日に東京ドームで開催されたWBC「韓国vsオーストラリア」戦を観戦した際、有名な元選手と隣の席だったことを明かした。
【写真】「贅沢な時間！」WBC観戦時の川上千尋、隣の席に“有名人が…”
投稿で「WBC 韓国vsオーストラリア観戦してきました」と報告。「プールCは日本と韓国が準々決勝進出！侍ジャパンを応援する日々ですが各国応援したくなる最高の試合でした！」と感想を語り、「偶然GG佐藤さんと席がお隣で一緒に観戦する夢の時間を過ごしました 幸せ！」と、元プロ野球選手のGG佐藤と隣同士だったことを明かし、2ショット写真も添えた。
この投稿に「えーーーー凄！！！！」「羨ましいです」「最高の時間が過ごせたね！」「めちゃくちゃ贅沢な時間を過ごせたんやね」「GG観戦してたんだw」「GG佐藤ってこんな美人奥さん居たのかってちょっとショック受けた 焦った焦った」「バリおしゃれやん！」などさまざまな反応が寄せられた。
