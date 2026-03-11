元NMB48川上千尋、WBC観戦で“有名人”が隣の席に「一緒に観戦する夢の時間」 SNS驚き「えーーーー凄！！！！」「羨ましいです」

元NMB48川上千尋、WBC観戦で“有名人”が隣の席に「一緒に観戦する夢の時間」 SNS驚き「えーーーー凄！！！！」「羨ましいです」