令和ロマンの高比良くるまが１０日、テレビ朝日系「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」で、ＭＥＧＵＭＩとの交際について「はい」と認めた。

この日は「永野と三谷が気が済むまで本人に聞いてみます」と題し、くるまに、ＭＥＧＵＭＩとの交際報道について聞いた。

永野は「いいんですよ。恋愛は自由ですから」と言いつつ「でも、び、びっくりしたな」と正直に吐露。くるまは「お騒がせしました」と冷静に返した。

永野は「野暮ですけど、聞いていきたい」とし「（放送はされなかった）前回の収録で得意になって『ＭＥＧＵＭＩさんが番組に出たいっていってたよ』って（くるまに）伝えてたときって、交際されてたんですか？」と質問。くるまは「はい」と答えた。

これには永野も三谷紬アナも「ええ〜！」と絶叫。永野は「ＭＥＧＵＭＩの男に、俺、ＭＥＧＵＭＩの情報を伝えてたの？」とがく然だ。

さらにくるまは、その収録でＭＥＧＵＭＩのものまねをしていたことから「自分の彼女のものまねしてたの？」と永野は仰天。そのものまねについて、三谷アナは「うまい！」と褒めていたといい「特徴とらえててうまいなって思った。その時はお付き合いされてた？」と聞き、くるまは「はい」。これに三谷アナは「怖いんですけど！」とがく然だ。

永野は「正直、いいんですよ？人と人が恋をして。いいんですよ。いいんですけど、恥ずかしい思いをした。巷で『恋のキューピッド』って言われて、『噛ませ犬』とも言われている」と、永野自身が周辺で言われている評価を告白。

しかも、交際を報じた文春の取材にくるま本人が「プライベートは本人に任せています」などと小ボケをかました…とされていることにも「俺はね、俺の名前を出して欲しかった。マジで。ニーチェのことも言って欲しかった」などと訴えていた。