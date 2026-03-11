ビビアン・スー、70歳迎えた母＆姉＆弟と“顔出し”集合ショット 母の盛大な誕生日パーティの様子を公開
歌手で俳優のビビアン・スー（50）が11日、自身のインスタグラムを更新。母が70歳の誕生日を迎えたことを報告し、家族が集まった誕生日パーティの様子を公開した。
【写真】70歳迎えた母＆姉＆弟と“顔出し”集合ショットを公開したビビアン・スー ※4ショットは2枚目
ビビアンは中国語で投稿。「最も感謝している人 今日は徐の母の70歳の誕生日です」と報告し、「いつも私たちと、彼女の3人の子供たちと7人の孫たちを愛してくれてありがとう。 優しくて愛しい私の母へ、お誕生日おめでとう！平和と健康が訪れますように。あなたは私たちのそばにいてくれました。私たちはお互いに支え合っています」と母への気持ちを素直につづった。
写真には、真っ赤なドレスに身を包んだ母がビビアンやビビアンの姉、弟である子どもたちに囲まれて笑顔を浮かべる姿や、パーティの参加者と楽しそうに交流する様子が写し出されており、大勢の参加者で盛大にお祝いしたことがうかがえる。
ビビアンは「ご来場いただいた皆様、ありがとうございました。たくさんの祝福をありがとうございました。皆様の幸せを願っています。 そして、この誕生日のお祝いを成功に導いてくださったチームの皆様にも感謝いたします」と伝えた。
この投稿には、「お母様、お誕生日おめでとうございます」「ビビアン姉妹と弟達に盛大に祝えてよかったですね」など、日本からもコメントが寄せられている。
