「これ以上の返還を求めないことを条件」に

福井県の杉本達治前知事が、複数の県職員へのセクハラ行為で辞職した問題を受け、１０日、県議会ハラスメント対策特別委員会が開かれた。

石田知事は冒頭、杉本氏が受け取った退職金約６０００万円のうち、１５００万円を返還する意向を示したことを明らかにした。

杉本氏は当初「法令に基づき支給されている」とし、セクハラ問題に対する特別調査費用に相当する１０００万円を返還するとしていたが、県議からは全額返納を求める声が相次いだ。

石田知事は２月２７日付の書面で、改めて自主返納額を検討するよう要請。今月９日には杉本氏と面会し、「調査費用を弁償したにすぎず、県民が納得できるものではない」などと訴えたことを明かした。

これに対し、杉本氏は「これ以上の返還を求めないことを条件」に、返還額を５００万円増やす考えを表明したという。石田知事は「さらなる返還を求めることは法的に問題があり、県としては今般の回答を受けざるを得ないと考えている」と説明した。県は今後、受け取りについて最終判断をするとしている。

特別委では、県が提案中の、知事ら特別職が「懲戒免職相当」の不祥事を起こした場合に退職金支給を制限できるとする条例改正案について議論された。

改正案を巡っては、県議からは不祥事と認定する範囲を「懲戒処分相当」に広げるべきだとする声が上がっている。

この日、県議からの「支給を制限できる不祥事の認定範囲は十分であると考えるか」との質問に対し、石田知事は「杉本氏と同様の事案には改正案で対応できる」と述べるにとどめた。１６日に改めて特別委を開催し、議論を続ける。