イラン南部ミナブの学校に隣接するイスラム革命防衛隊（IRGC）の基地を襲ったミサイル/Mehr News Agency

（CNN）イラン当局が壊滅的な攻撃を受けた現場から回収したと主張するミサイルの破片は、米国製の巡航ミサイル「トマホーク」のものとみられることが、CNNの分析から明らかになった。当該の攻撃は2月28日にイラン南部の小学校に対して行われ、多くの死者が出ていた。

イラン国営放送局IRIBは、破片の写真4枚をSNSのテレグラムで共有した。キャプションには、これらは同国南部ミナブにある学校への攻撃の残骸だと記されている。国営メディアによると、同校では少なくとも168人の児童と14人の教師が死亡したという。

破壊された校舎前のテーブルに置かれた破片が、学校への攻撃からのものか、隣接するイスラム革命防衛隊（IRGC）海軍基地に対する攻撃からのものか、あるいは他の場所からのものなのかは確認できなかった。しかしCNNの調査と専門家の分析によると、破片は米国製のトマホーク巡航ミサイルのものと一致するようだ。 CNNが建物に命中する様子を捉えた動画を分析したところ、学校に隣接するIRGC基地への攻撃で少なくとも1回、トマホークミサイルが使用されたことが判明した。国防総省はこれらのミサイルを精密誘導兵器に分類している。基地内の複数の建物が精密誘導ミサイルによる攻撃を受けたとみられる。

これらの写真以外にも、今回の攻撃の責任が米国にあることを示す証拠は山積している。トランプ米大統領はこれと矛盾する主張を展開しており、先週はイランによる攻撃だと非難。9日にはイランがトマホークミサイルを保有しているとも強調した。専門家によると、イランはトマホークミサイルを保有していない。

ホワイトハウスは10日、国防総省が学校への攻撃に関する調査結果を公表すると発表した。

写真に写っている破片の一つには、「Made in USA」の文言と米オハイオ州に拠点を置く軍需品メーカー、グローブ・モーターズの名称が刻まれている。公開データによると、同社は国防総省からミサイル部品の製造で数百万ドル規模の契約を獲得しており、直近では2025年に受注している。

写真に写っている別の破片には「SDL ANTENNA」と刻まれている。これは「衛星データリンクアンテナ」の略で、トマホークの新型に使用されている通信ユニットの部品だ。また、米コロラド州に拠点を置くボール・エアロスペース・アンド・テクノロジーズ社（24年に英国のBAEシステムズに買収された）の名称もミサイル部品に明記されている。

これらの画像は、過去の紛争で回収されたトマホークミサイルの部品の写真と一致しており、こうした部品は兵器部品データベース「オープンソース・ミュニションズ・ポータル」にアーカイブされている。ここには前出のグローブ・モーターズのブラン​​ドが入った部品も含まれる。データベースの情報によると、これは昨年のイエメンでの攻撃で回収されたものだという。

ロケット専門家でストックホルム国際平和研究所（SIPRI）の准上級研究員を務めるマルクス・シラー氏は、画像に写っている部品の一つをグローブ・モーターズのアクチュエーターモーターだと特定し、破片がトマホークと一致するというCNNの分析を裏付けた。アクチュエーターはミサイルのフィンを動かし、飛行中に曲がるのを可能にする役割を担っている。シラー氏はまた、ミサイルのジェットエンジンの一部と思われる残骸も特定した。

オープンソース調査団体「ベリングキャット」に所属する元米陸軍上級爆発物処理班員のトレバー・ボール氏も、破片はトマホークミサイルの一部であると推定したが、これらの画像だけではその起源を特定することは不可能だと認めた。

8日には、学校に隣接するIRGC海軍基地を狙った、米国製のBGMまたはUGM-109トマホーク対地攻撃ミサイル（TLAM）と思われる映像が公開された。イランのメヘル通信が投稿したこの映像は、ミサイルが同地域に着弾する様子を初めて映したもので、小学校​​の方向から巨大な煙が上がっているのが見られた。

どの建物が攻撃されたのかはすぐには明らかにならなかったが、CNNの分析によると、基地内でIRGCが運営する診療所内か、そのすぐ隣の建物に命中したとみられる。この映像が浮上したのは、学校攻撃当日に米海軍艦艇がイランに向けてトマホークミサイルを発射した映像を国防総省が公開してからわずか1週間余り後のことだった。CNNが衛星画像、位置情報付き映像、そして米当局者の発言を分析した結果、この致命的な攻撃は米国によるものである可能性が高いことが示唆された。

トランプ氏は8日、記者団に対し、「私が見た限りでは」学校への攻撃は「イランによるものだ」と述べたが、ヘグセス国防長官はまだ米国による調査が行われているとして、この主張の確認を控えた。

国防総省民間保護センターで精密戦と民間人被害軽減の顧問を務めていたウェス・ブライアント氏は、CNNへのコメントの中で、トマホークのような兵器で学校を攻撃することは「米国の標的攻撃に関する基本的な教義と実践からの懸念すべき逸脱だ」と指摘した。