「今日好き」榊原樹里（じゅり）「ロング復活」インナーカラー入り新ヘア披露「別人級」「ドキッとした」と反響
【モデルプレス＝2026/03/11】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榊原樹里（さかきばら・じゅり）が、3月11日までに自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」19歳美女「大人っぽい」ロング復活の“別人級”ショット
榊原は「ロング復活」「インナーにもカラーいれて可愛くしてもらった」とつづり、鏡越しの自撮りショットを公開。明るいミディアムヘアから、胸元まである艶やかな暗色ロングヘアへとイメージチェンジした姿を披露した。内側にはさりげなくインナーカラーが施されており、「今回もありがとうございます」と美容師に感謝を記している。
この投稿には「ロング復活待ってました」「イメチェン大成功ですね」「前も素敵だったけど、今回も大好き」「別人級」「大人っぽい雰囲気でドキッとした」「インナーカラーがおしゃれ」「可愛いより美しいって感じ」などの反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。榊原は「卒業編2025inソウル」「卒業編2025inシンガポール」などに参加していた。（modelpress編集部）
