元ばんばんざい流那の妹・莉那（りな）、大胆イメチェン姿に絶賛の声「お人形さんみたい」「さらに可愛く進化してる」
【モデルプレス＝2026/03/11】元ばんばんざいの流那（るな）の妹で、ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた莉那（りな）が3月9日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】人気インフルエンサーの美人妹「お人形さんみたい」イメチェンで印象ガラリ
莉那は「new hair」とつづり、新しいヘアスタイルを披露。これまでの黒髪ロングヘアから、透明感のある明るいブラウンカラーのロングヘアへと大胆にイメージチェンジした姿を披露した。顔周りにはレイヤーが入り、毛先をふんわりと巻いた華やかなスタイルに仕上がっている。
この投稿に、ファンからは「新しい髪色もすごく似合う」「イメチェン大成功ですね」「大人っぽくさらに可愛く進化してる」「春らしいカラーで素敵」「髪の毛さらさらで綺麗」「お人形さんみたい」「顔のきゅうりが謎すぎる笑」といった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。莉那は「テグ編」に参加した。（modelpress編集部）
◆莉那、ニューヘアにイメチェン
◆莉那の投稿に反響
