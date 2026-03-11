“フジモン”藤本敏史、10歳次女とディズニーシー満喫 「パパフジモン最高〜」「仲良し父娘」「娘さん顔小さい」
お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史（55）が10日、自身のインスタグラムを更新。次女（10）と東京ディズニーシーを訪れたことを報告し、ほほ笑ましい“満喫ショット”を公開した。
【写真】「娘さん顔小さい」キャラクターになりきりパークを満喫した藤本敏史＆次女の2ショット
藤本は「次女とウィークナイトパスでシーにインパ！」と、夜からパークを楽しんだ様子。映画『アナと雪の女王』に登場するオラフの大きなぬいぐるみを抱え、アナ風のドレス衣装に身を包んだ次女と、映画『101匹わんちゃん』がモチーフのかぶり物をかぶった藤本が、ポーズを取って楽しそうにはしゃいでいる。
父娘の時間を満喫した様子の藤本に、ファンからは「パパフジモン最高〜」「ほんといいパパ」「仲良し父娘」「娘さん顔小さい」「ほっこり」などの声が寄せられている。
藤本は、元タレントの木下優樹菜（38）と2010年8月に結婚。12年8月に長女（13）、15年11月に次女が誕生するも、19年12月に離婚を発表した。
