【WBC】谷原章介、大谷欠場に「子どもたちは大谷さんが打つバットの音は絶対聞きたかったと思う」持論を語る「お叱りを皆様から受けると思うが…」
俳優の谷原章介（53）が、フジテレビ系の朝のニュース情報番組『サン！シャイン』（月〜金 前8：14〜9：50）に出演。10日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本対チェコ戦に大谷翔平が欠場したことについて「お叱りを皆様から受けると思うが」と前置きした上で持論を語った。
【動画】何度見ても興奮！大谷翔平の豪快な衝撃満塁ホームラン
番組では元侍ジャパンメンバーの内川聖一がチェコ戦を解説。日本が大谷や鈴木誠也らが出場しなかったことなどを紹介した。
谷原は「お叱りを皆様から受けると思うが」と前置きした上で「僕が一番見て驚いたのは、『あっ、大谷さんが出てないんだ、ずーっと』って。そこですよ」と大谷が出場しなかったことを指摘。内川は「井端（弘和）監督の言葉の中にも、投手としての調整というのもあったと言われていると思いますので。今大会というよりもこの先のシーズンに向けて投球練習をする影響も考慮した中で1試合お休みしたという形になったではないか」と推し量った。
谷原は「移動が大変というが、中3日ある。チェコ戦の前にも1日休んでいるじゃないですか。こんなこと言ったら内川さんに失礼なんですけど、球場に来ている子どもたち、大谷さんが打つバットの音は絶対聞きたかったと思いますよ。それが残念だったなって思う。プロの選手から見ても1日休むのは大事なことなんですか？」と尋ねた。
これに対し、内川は「そうですね。緊張感というところがいつもより高い中でやってますので、3戦で1位通過って決まった時点で、1回緩めてもう1回入る。ずっと入りっぱなしは難しいので、一度張り詰めたものをちょっと緩めてもう一度張り詰める作業というところで、必要だったかなと」と解説。谷原も理解を示した様子を見せていた。
