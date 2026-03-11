大谷翔平、WBC侍ジャパンの整列ショット添え1次ラウンドへの声援に感謝「ありがとうございました！」 “決戦の地”マイアミへの出国も伝える
『第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）』に出場している大谷翔平（米大リーグ・ドジャース所属）が10日、自身のインスタグラムを更新。WBC1次ラウンドに寄せられた声援に感謝を記すとともに、球場での侍ジャパンのオフショットや準々決勝以降が行われる米・フロリダ州のマイアミへ向けて出発する様子を公開した。
【写真】「一次ラウンド応援ありがとうございました！」大谷翔平が披露した侍ジャパンの整列ショット ※2枚目
侍ジャパンは、大谷、吉田正尚、鈴木誠也ら世界トップクラスのスターを擁する布陣で出場。6日にWBC1次ラウンドの初戦となるチャイニーズ・タイペイ戦を13-0で勝利すると、続く韓国、オーストラリア、チェコ戦も制し、1次ラウンド全勝で準々決勝に駒を進めた。
この日、東京ドームでの1次ラウンド全試合を終えた大谷は「一次ラウンド応援ありがとうございました！」と、野球ファンに感謝のメッセージを伝え、侍ジャパンが整列した球場でのショットや愛犬・デコピンの表情をアップでとらえた写真をアップ。
また、ストーリーズでは、白いパーカー姿で“決戦の地”であるマイアミへ向けてメンバーと共に出国する様子を紹介した。
コメント欄には「大興奮でした 全勝おめでとうございます」「素敵な試合を観せてくださりありがとうございました マイアミでも怪我なく頑張って下さい」「ここからが勝負！」「ここからここから！まだまだ応援するぞー！」「強敵ぞろいですが頑張って下さい 日本から応援してます!!」などと、WBC2連覇に向けさらなる期待やエールが寄せられている。
