子どもがいじめられ文句を言いに行った結果、母子家庭だからと適当にあしらわれた……という経験がある人もいるようです。女親しかいないとなめられることも？ 今回は、息子のために戦うお母さんのエピソードをご紹介します。

女親しかいないから…？

「うちは母子家庭。小学生の息子を育てるためにがむしゃらに働いていました。朝は息子より早く家を出て、夜は早く寝かせるためにバタバタで、息子とまともに話をすることもできていなかったと思います。そんな中、息子がいじめられていることが発覚しました……。

学校側と話し合っても何も解決せず、いじめっ子の家に行ってご両親と直接話そうとしました。しかし、相手の父親から『そちらにも問題があるんじゃないですか？』『母子家庭でろくにしつけもしていないんでしょう？』『だから嫌われるんですよ』などと言われ……。息子はちゃんと挨拶もできる優しい子です。それを好き勝手に言ってきて。もし、うちに父親がいたら、きっとこんな言い方してこなかったでしょう。女親しかいないからなめられるんだ……と察しました。

『おたくのお子さんが壊した息子の持ち物は、すべて弁償していただきます』『また、息子にしてきたことはすべて、弁護士に相談いたします』と言ったら、相手の父親は動揺していて。『子どものしたことなのに』『弁護士を雇う費用なんてないでしょう』と言われたので、『息子を守るためならお金くらいいくらでも払います』『子どものしつけもろくにできない親御さんが、ちゃんと補償してくれるとは思えないので』と言い返しました。

シングルだからと下に見てくる人間がいることは事実。こんな人間から息子を守るためにも、徹底的に戦うつもりです」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2026年1月）

▽ もし、家に行ったのがお母さんではなくお父さんだったら、こんなエラそうな態度はしなかったかもしれませんね……。今の時代でも、母子家庭だからと見下してくる人もいるのでしょう。法を味方にして徹底的に争う姿勢を見せて、相手を黙らせるしかありませんね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。