・Ｊテック・Ｃは大幅続伸、超高精度Ｘ線ミラーの大型受注を発表

・ＪＸ金属が大幅続伸、生産能力増強で生成ＡＩ時代の半導体成膜材料ニーズ囲い込みへ

・大盛工業が続急伸、完成工事の設計変更増額があり上期業績は計画上振れで着地

・グリーンエナがＳ高カイ気配、系統用蓄電池事業が牽引し５～１月期営業益は２．４倍

・カナモトが続急伸し昨年来高値更新、第１四半期経常益１４％増と好発進を評価

・リボミックは続急騰、軟骨無形成症治療薬の国内第２相臨床試験で有効性を支持する結果

・野村原油など原油ＥＴＦは下落、イラン情勢を視野にＷＴＩ価格は乱高下

・生化学は上値追いトレンドに回帰、腰椎椎間板ヘルニア治療剤の米国承認に向け再申請

・パンパシＨＤが３日ぶり反発、２月既存店売上高が４５カ月連続前年上回る

・アドテストが続伸、ＳＯＸ指数上昇好感し７５日線ターニングポイントに戻り足継続



