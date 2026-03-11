35歳DFウォーカーがイングランド代表引退を発表「嵐のような旅だったが、心から楽しめた」
イングランドサッカー協会(FA)は10日、DFカイル・ウォーカーがイングランド代表から引退したことを発表した。
1990年5月28日生まれの35歳は11年11月にA代表デビュー。その後、14年ブラジルW杯、18年ロシアW杯、22年カタールW杯と3度のW杯、EURO2020、EURO2024と2度のEUROに出場するなど、長年イングランド代表に名を連ね、Aマッチ通算96試合1得点を記録していた。
北中米W杯を前に代表引退を決断したウォーカーは協会を通じ、「この決断をするのは悲しいことだが、イングランドで成し遂げたことを非常に誇りに思っています」とコメントした。
「5つの主要大会で母国を代表し、(EURO2020、2024)で決勝進出を果たし、素晴らしい監督や選手たちに囲まれて過ごせたことは本当に光栄でした。しかし、今日でその戦いは幕を閉じます。国際舞台でのキャリアに区切りをつけることは、私にとって良いことだと思います」
「これで、この旅は終わりです。嵐のような旅だったけど、本当に心から楽しめた旅でした」
なお、ウォーカーは今夏からバーンリーに加入。プレミアリーグ第29節終了時点で27試合に出場している。
