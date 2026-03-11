開催：2026.3.11

会場：ローンデポ・パーク

結果：[オランダ] 2 - 6 [イスラエル]

WBCの試合が11日に行われ、ローンデポ・パークでオランダとイスラエルが対戦した。

オランダの先発投手はＲ・メリテ、対するイスラエルの先発投手はＣ・レケリカで試合は開始した。

1回裏、3番 Ｘ・ボガーツ 4球目を打ってセカンドゴロ しかしセカンドのフィルダースチョイスによりオールセーフでオランダ得点 NED 1-0 ISR、5番 Ｄ・グレゴリアス 4球目を打ってレフトへの犠牲フライでオランダ得点 NED 2-0 ISR

2回表、7番 Ｊ・ゲロフ 6球目を打って右中間へのタイムリーツーベースヒットでイスラエル得点 NED 2-1 ISR

6回表、3番 ＲＪ・シュレック 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでイスラエル得点 NED 2-2 ISR、7番 Ｊ・ゲロフ 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでイスラエル得点 NED 2-4 ISR、8番 Ｍ・マービス 3球目を打ってレフト線へのタイムリーツーベースヒットでイスラエル得点 NED 2-6 ISR

試合は2対6でイスラエルの勝利となった。

この試合の勝ち投手はイスラエルのＪ・マリッツで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はオランダのＫ・ケリーで、ここまで0勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-11 11:12:17 更新