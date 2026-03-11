「こんな日本人、見たことない」韓国メディアを驚かせたGG佐藤氏の“チルドレン発言”「北京の黒歴史も輝く」

18年前も今も、韓国野球の歴史的な現場にはこの人がいた。

【写真】昨季まで日本→今季から韓国でプレーも…WBC韓国戦痛恨エラーの豪州選手

2008年北京オリンピック準決勝の“日韓戦”で致命的なエラーを犯し、日本の敗北を招いたGG佐藤氏が、韓国への“特別な愛情”を示した。韓国メディア『OSEN』が「“コ・ウソクを批判しないで”→“GGチルドレン”こんな日本人を見たことあるのか…韓国への誠実な思い、北京の黒歴史も輝く」と題して注目している。

韓国がオーストラリアを破り、劇的にWBC準々決勝進出を決めた3月9日、東京ドームには佐藤氏もいた。NetflixのWBC最強応援団の公式団員として韓国対オーストラリア戦の現場を訪れた同氏は、自身のX（旧ツイッター）にこのような文を投稿した。

「2008年北京五輪。韓国は金メダル。あの大会で韓国の野球人気は爆発した。あの時、野球を始めた子どもたちが今、WBC韓国代表。つまりGGチルドレン」

韓国野球最高の瞬間だった2008年北京オリンピック。9戦全勝の金メダル神話へ向かう道中で、最大の山場が準決勝の日本戦だった。

韓国は8回、イ・スンヨプの決定的な2ラン本塁打で4-2の逆転に成功した後、二死一塁とチャンスを続けた。ここで、コ・ヨンミンが左中間に打ち上げたフライの打球を、レフトを守っていた佐藤氏が落としてしまった。ウォーニングトラックまで飛んだ打球は、佐藤氏のグラブに当たって横に跳ね返った。この間に一塁走者のキム・ドンジュがホームまで生還し、韓国がダメ押し点を追加した。

遠くまで飛んだとはいえ、十分に捕球できた打球だった。グラブに当たって落ちたのだから、韓国にとっては幸運だった。現在、韓国野球委員会（KBO）の総裁を務めるホ・グヨン氏が当時、地上波MBCの中継で解説時に「ありがとう、G.G.佐藤！」と興奮して叫んだことが話題になった。現在も、国際大会でミスをした相手選手に使われる“ミーム”として活用されている。

北京オリンピック当時のGG佐藤氏（写真提供＝OSEN）

日本を破って決勝に進んだ韓国は、キューバをも下して9戦全勝の金メダル神話を書いた。韓国野球の人気が大爆発したきっかけであり、あのとき野球を始めた子どもたちが今の代表選手へと成長した。韓国では「北京キッズ」と呼ばれる世代だが、佐藤氏の言う通り「GGチルドレン」と言っても過言ではない。

選手本人にとっては隠したい黒歴史だろう。韓国戦の影響か、アメリカとの3位決定戦でもミスを犯し、日本はノーメダルという屈辱を味わった。オリンピック前まではオールスター最多得票を受ける人気スターだったが、大会後は「戦犯」扱いを受けた。

解決したのは“時間”だった。2021年の東京オリンピックで解説を務めた佐藤氏は、自身の黒歴史を自ら召喚した。グラブをはめてボールを落とす姿を再現したピクトグラムの扮装と滑稽な表情で「セルフディス（自虐）」し、笑いへと昇華させた。忘れたいはずの黒歴史を輝かせたのだ。

かといって、笑いだけを届ける人ではない。

その東京オリンピックでは、韓国の投手コ・ウソクが日本との準決勝で致命的なベースカバーミスをした。

2-2の同点で迎えた8回一死一塁において、韓国は日本打者の一ゴロを誘導し、併殺でイニングを終えられたはずだった。ところが、一塁ベースカバーに入ったコ・ウソクの右足が塁を踏めなかった。数回足踏みした間に走者が生き残った。その後、四球を与えて満塁の危機を自ら招いた後、走者一掃の3点タイムリー二塁打を浴びて崩れた。

結局、試合に敗れた韓国はコ・ウソクに批判が集中し、ベースカバーのミスは「タップダンス」という嘲笑を受けた。その時、G.G.佐藤は北京オリンピックでの自分を思い出したかのように、SNSでこのような文を残した。

「昨日の準決勝でベースを踏めなかったコ・ウソク選手が韓国メディアから戦犯扱いされて猛バッシングされちえるらしい。本当に、そういうのやめてあげて。韓国のために一生懸命やった結果なんだから」

2026年WBCで準々決勝進出を決めた韓国代表（写真提供＝OSEN）

それから5年の歳月が流れ、佐藤氏は韓国野球の奇跡の瞬間を現場で直接見守った。日本の試合ではなかったが、野球に対する愛情はうかがい知ることができた。佐藤氏はXに「国と国の真剣勝負。一球の重み、一打席の緊張感、スタジアムの空気。ただの試合じゃない。国を背負って戦う野球、これが国際大会の魅力だ」と書き込んでいた。

（記事提供＝OSEN）