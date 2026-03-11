なにわ男子の道枝駿佑と安斉星来が見つめ合う場面写真が、映画『うるわしの宵の月』公式Instagramで公開された。本作では道枝が主役の市村琥珀を、安斉はヒロインの滝口宵を演じている。

【写真＆動画】道枝駿佑が安斉星来を顎クイする『うるわしの宵の月』場面写真など①～③

■ともに“王子”と呼ばれる美しい男女の出会い

公開された場面写真は、琥珀と宵の“初めての出会い”のシーン。道枝は、シルバーアッシュヘア＆透明感あふれる白肌が印象的で、ピンクのTシャツに、白いワイシャツを羽織っている。まくり上げたシャツの袖から伸びるすらりとした腕で安斉の顎に触れ、切なげな表情を浮かべている。

一方の安斉は、黒髪のショートヘアで、スポーティーなTシャツ姿。道枝に顎を触れられ、目を見開いてハッとしたような表情を浮かべている。

本作は、やまもり三香の人気漫画『うるわしの宵の月』（講談社『デザート』で連載中）を実写映画化。完璧なルックスを誇る高校一のイケメンで「王子」と呼ばれる市村琥珀（道枝）と、中性的な美しさとクールな振る舞いで「王子」と呼ばれる女子・滝口宵（安斉）。そんなともに“王子”と呼ばれる男女が織りなす特別な初恋が描かれている。

コメント欄には「ふたりとも横顔が綺麗」「漫画から飛び出してきたまんま」「銀髪のみっちーメロすぎる」「顎クイはヤバい！」「リアル王子様がいる」などといったファンの声が続々と到着している。

映画は10月23日に公開。Instagramには、特報映像やティザービジュアルも投稿されている。

■道枝のピンクのTシャツ＆ワイシャツを腕まくりした学生ルックにも注目

■『うるわしの宵の月』特報映像

■『うるわしの宵の月』ティザービジュアル