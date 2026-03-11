11日前引けの日経平均株価は続伸。前日比1139.36円（2.10％）高の5万5387.75円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1365、値下がりは194、変わらずは30と、値上がり銘柄の割合は80％を超えた。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を244.68円押し上げ。次いでアドテスト <6857>が242.00円、フジクラ <5803>が55.99円、任天堂 <7974>が30.25円、東エレク <8035>が29.08円と続いた。



マイナス寄与度は11.23円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、ＫＤＤＩ <9433>が6.82円、オリンパス <7733>が5.28円、富士通 <6702>が2.77円、リクルート <6098>が2.51円と並んだ。



業種別では33業種すべてが上昇。値上がり率1位は非鉄金属で、以下、その他製品、海運、ガラス・土石、電気・ガス、情報・通信と続いた。



