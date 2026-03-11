11日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数1126、値下がり銘柄数290と、値上がりが優勢だった。



個別ではリバーエレテック<6666>がストップ高。クオンタムソリューションズ<2338>は一時ストップ高と値を飛ばした。三井住建道路<1776>、ヒビノ<2469>、コメ兵ホールディングス<2780>、日本フエルト<3512>、イチカワ<3513>など38銘柄は昨年来高値を更新。ネクストウェア<4814>、大盛工業<1844>、岡野バルブ製造<6492>、菊池製作所<3444>、ｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ<6777>は値上がり率上位に買われた。



一方、ウェーブロックホールディングス<7940>、日本精密<7771>、丸千代山岡家<3399>、ジオマテック<6907>、大谷工業<5939>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

