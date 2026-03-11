THE ALFEEの公式Instagramが更新され、高見沢俊彦と桜井賢の動画が公開された。

【動画】キャップをかぶった私服姿のTHE ALFEE高見沢俊彦＆桜井賢がWBC日本対チェコ戦を語る

■高見沢俊彦「最高の一夜でした 4月からの春ツアーに弾みがつきました！」

高見沢が「WBCをマサボンと観て来ました！坂崎は今回も仕事でダメでした」と、綴り『2026 ワールドベースボールクラシック（2026 WORLD BASEBALL CLASSIC）』の1次ラウンドの日本戦を桜井と観戦したことを報告。続けて「しかし８回裏でドカーンと盛り上がりましたね～ 村上選手のホームラン！周東選手のホームラン（足早っ！）大谷選手は出場しませんでしたが大満足の試合でした」と試合の感想を記した。さらに、「この勢いでアメリカで優勝目指して下さい！」と日本代表チーム・侍ジャパンにエールを送った。

そして、「マサボンはハイボール２杯飲んで良い感じ！JAPANも2本のホームランで良い気分！最高の一夜でした 4月からの春ツアーに弾みがつきました！」とコメント。公開された動画には、”良い感じ”な雰囲気で心から侍ジャパンの勝利を楽しむふたりの姿が収められている。

動画では、ロサンゼルスドジャースのキャップと侍ジャパンのユニフォーム姿の桜井と黒のフード付きパーカーを纏いキャップをかぶった高見沢が写し出されている。桜井は「今日はね、みんな『完全に勝つだろう』と思ってたけど、それがね、チェコ頑張ってましたよ。ゼロゼロ（0対0）でずっと来てたから『何だこれ？』って思ったけど、最後はジャパンは頑張りました」と試合展開を振り返りながら、チェコの健闘を称えつつ、勝利した侍ジャパンへの心からの満足感を浮かべている。ハイボールの力もあってか、桜井はステージ上とは一味違う、饒舌な姿を見せている。さらに、ふたりは声を揃えて「いい試合だったね」と激闘の余韻に浸る姿を見せた。桜井は「アメリカに行って、フロリダに行って、これから頑張ってもらえるように」とさらなる躍進を願った。最後は、高見沢が「最高でした！」と高らかに告げ、観戦レポート動画は締めくくられた。

SNSには「とっても楽しそう」「桜井さんの楽しそうなお顔にホッコリ」「桜井さん上機嫌ですね」「ふたりともオフの表情ですね」といった声が続々と寄せられた。

