11日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比15.2％減の2406億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同9.7％減の1807億円だった。



目立った値動きではＳＭＴ ＥＴＦ日本株厳選投資 <257A> が7.16％高、ＮＥＸＴ 鉄鋼・非鉄 <1623> が6.53％高、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が5.64％高、グローバルＸ メタルビジネス－日本株式 <2646> が4.95％高、上場インデックスファンド日経半導体株 <213A> が4.72％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> は6.27％安、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> は3.57％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> は3.36％安と大幅に下落した。



日経平均株価が1139円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1159億8200万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1561億3500万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が135億6800万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が129億2400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が84億5800万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が83億1300万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が75億6000万円の売買代金となった。



