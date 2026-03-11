11日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数421、値下がり銘柄数139と、値上がりが優勢だった。



個別ではグリーンエナジー＆カンパニー<1436>、ヒット<378A>、シェアリングテクノロジー<3989>、ブレインズテクノロジー<4075>、オンコリスバイオファーマ<4588>など15銘柄が昨年来高値を更新。アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、ノイルイミューン・バイオテック<4893>、グリーンモンスター<157A>、リボミック<4591>、坪田ラボ<4890>は値上がり率上位に買われた。



一方、テクノロジーズ<5248>、サンバイオ<4592>、ＡｌｂａＬｉｎｋ<5537>、ペルセウスプロテオミクス<4882>、サスメド<4263>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

