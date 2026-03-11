ETF売買代金ランキング＝11日前引け
11日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 115982 -1.7 51090
２. <1357> 日経Ｄインバ 13568 -21.4 4606
３. <1321> 野村日経平均 12924 -48.3 57540
４. <1671> ＷＴＩ原油 9181 5.5 4398
５. <1579> 日経ブル２ 8458 6.1 550.8
６. <1458> 楽天Ｗブル 8313 38.5 60810
７. <1360> 日経ベア２ 7560 -38.9 113.0
８. <1540> 純金信託 6485 1.2 24815
９. <1568> ＴＰＸブル 3871 68.8 840.5
10. <1542> 純銀信託 3404 -22.8 39640
11. <1306> 野村東証指数 2999 -54.0 3911
12. <1329> ｉＳ日経 2903 -10.7 5724
13. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2569 81.7 78520
14. <1330> 上場日経平均 2038 3.8 57630
15. <2644> ＧＸ半導日株 2019 -41.2 3279
16. <1320> ｉＦ日経年１ 1919 5.6 57320
17. <2036> 金先物Ｗブル 1917 34.7 252400
18. <1699> 野村原油 1825 -1.3 535.2
19. <1326> ＳＰＤＲ 1479 -2.4 75740
20. <1398> ＳＭＤリート 1449 -30.7 2012.0
21. <1489> 日経高配５０ 1376 -58.9 3196
22. <1615> 野村東証銀行 1289 17.4 594.8
23. <1367> ｉＦＴＰＷブ 1186 80.0 64840
24. <2038> 原油先Ｗブル 1173 -65.6 2172
25. <521A> ｉＦＦＡＮＧ 1151 -100.0 2056
26. <200A> 野村日半導 1084 -2.8 3204
27. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 1001 179.6 116
28. <1459> 楽天Ｗベア 995 -52.4 186
29. <314A> ｉＳゴールド 923 3.6 390.8
30. <1358> 上場日経２倍 811 -30.9 97140
31. <1475> ｉＳＴＰＸ 810 -58.5 381.9
32. <1356> ＴＰＸベア２ 759 -30.0 138.5
33. <1343> 野村ＲＥＩＴ 723 -58.2 2126.5
34. <1655> ｉＳ米国株 701 30.8 776.5
35. <1346> ＭＸ２２５ 622 -10.8 57200
36. <1541> 純プラ信託 538 61.1 10285
37. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 519 45.8 2205
38. <1328> 野村金連動 500 -34.5 19550
39. <513A> ＧＸ防衛日株 494 31.4 945
40. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 476 -24.4 31040
41. <2559> ＭＸ全世界株 462 39.6 26770
42. <1571> 日経インバ 402 41.5 373
43. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 397 -67.6 681.2
44. <2631> ＭＸナスダク 350 -31.6 28420
45. <2516> 東証グロース 349 181.5 618.0
46. <1345> 上場リート隔 328 107.6 1990.5
47. <381A> ｉＦ米債３無 328 958.1 2227
48. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 297 -33.1 56640
49. <2840> ｉＦＥナ百無 290 1833.3 2288
50. <2039> 原油先物ベア 278 -55.0 626
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
