　11日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　115982　　　-1.7　　　 51090
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 13568　　 -21.4　　　　4606
３. <1321> 野村日経平均　　 12924　　 -48.3　　　 57540
４. <1671> ＷＴＩ原油　　　　9181　　　 5.5　　　　4398
５. <1579> 日経ブル２　　　　8458　　　 6.1　　　 550.8
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　　8313　　　38.5　　　 60810
７. <1360> 日経ベア２　　　　7560　　 -38.9　　　 113.0
８. <1540> 純金信託　　　　　6485　　　 1.2　　　 24815
９. <1568> ＴＰＸブル　　　　3871　　　68.8　　　 840.5
10. <1542> 純銀信託　　　　　3404　　 -22.8　　　 39640
11. <1306> 野村東証指数　　　2999　　 -54.0　　　　3911
12. <1329> ｉＳ日経　　　　　2903　　 -10.7　　　　5724
13. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2569　　　81.7　　　 78520
14. <1330> 上場日経平均　　　2038　　　 3.8　　　 57630
15. <2644> ＧＸ半導日株　　　2019　　 -41.2　　　　3279
16. <1320> ｉＦ日経年１　　　1919　　　 5.6　　　 57320
17. <2036> 金先物Ｗブル　　　1917　　　34.7　　　252400
18. <1699> 野村原油　　　　　1825　　　-1.3　　　 535.2
19. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1479　　　-2.4　　　 75740
20. <1398> ＳＭＤリート　　　1449　　 -30.7　　　2012.0
21. <1489> 日経高配５０　　　1376　　 -58.9　　　　3196
22. <1615> 野村東証銀行　　　1289　　　17.4　　　 594.8
23. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　1186　　　80.0　　　 64840
24. <2038> 原油先Ｗブル　　　1173　　 -65.6　　　　2172
25. <521A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1151　　-100.0　　　　2056
26. <200A> 野村日半導　　　　1084　　　-2.8　　　　3204
27. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　1001　　 179.6　　　　 116
28. <1459> 楽天Ｗベア　　　　 995　　 -52.4　　　　 186
29. <314A> ｉＳゴールド　　　 923　　　 3.6　　　 390.8
30. <1358> 上場日経２倍　　　 811　　 -30.9　　　 97140
31. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 810　　 -58.5　　　 381.9
32. <1356> ＴＰＸベア２　　　 759　　 -30.0　　　 138.5
33. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 723　　 -58.2　　　2126.5
34. <1655> ｉＳ米国株　　　　 701　　　30.8　　　 776.5
35. <1346> ＭＸ２２５　　　　 622　　 -10.8　　　 57200
36. <1541> 純プラ信託　　　　 538　　　61.1　　　 10285
37. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 519　　　45.8　　　　2205
38. <1328> 野村金連動　　　　 500　　 -34.5　　　 19550
39. <513A> ＧＸ防衛日株　　　 494　　　31.4　　　　 945
40. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 476　　 -24.4　　　 31040
41. <2559> ＭＸ全世界株　　　 462　　　39.6　　　 26770
42. <1571> 日経インバ　　　　 402　　　41.5　　　　 373
43. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 397　　 -67.6　　　 681.2
44. <2631> ＭＸナスダク　　　 350　　 -31.6　　　 28420
45. <2516> 東証グロース　　　 349　　 181.5　　　 618.0
46. <1345> 上場リート隔　　　 328　　 107.6　　　1990.5
47. <381A> ｉＦ米債３無　　　 328　　 958.1　　　　2227
48. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 297　　 -33.1　　　 56640
49. <2840> ｉＦＥナ百無　　　 290　　1833.3　　　　2288
50. <2039> 原油先物ベア　　　 278　　 -55.0　　　　 626
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース