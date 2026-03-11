野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」は10日（日本時間11日）、米マイアミのローンデポパークで米国代表がイタリア代表と対戦。3連勝と2連勝、ともに全勝同士の対決となった一戦は、優勝候補の米国が劣勢に立たされている。

イタリア代表は、ロイヤルズの“元二刀流”マイケル・ロレンゼン投手が先発。若手から中堅クラスのメジャーリーガーが揃う打線が機能し、中盤までに5－0とリードを奪っている。

■先発は大谷翔平の元同僚

米国代表の先発は、昨季メジャーデビューを果たした若手有望株のノーラン・マクリーン投手。メッツ将来のエース候補とも目される24歳がマウンドに上がるも、2回表にホワイトソックスの若手二人カイル・ティール捕手とサム・アントナッチ内野手に本塁打を浴びて3点を失った。

対するイタリアの先発は、エンゼルス時代に大谷翔平投手とチームメートだった元二刀流選手ロレンゼン。かつては外野手もこなした34歳は、米国代表相手に4回まで2安打無失点の好投を見せている。

イタリア打線はその後、4回表にロイヤルズの有望株ジャック・カグリオーン外野手にも2ランが飛び出し、リードを5点に広げている。試合は4回が終わり、5－0とイタリアがリード。米国代表から金星を挙げられるか。