伝説のドラマ『世にも奇妙な物語』BS12で無料放送 初回は1991年の3作品【キャスト＆あらすじ】
全国無料放送のBS12トゥエルビは、今月31日からフジテレビ系オムニバスドラマ『世にも奇妙な物語』を毎週火曜・水曜の午後9時から放送する。初回は1991年に放送された「シンデレラ」「夢」「秘密の花園」の3作品。
1990年にスタートした本作は、ストーリーごとに主人公を代えて、それぞれが体験する不思議な出来事のドラマを毎回オムニバス形式で描く。背筋が凍るようなホラーやサスペンスのほか、クスッと笑えるギャグ系、近未来を描くSF、さらに涙を誘う感動ストーリーまで、多種多様なジャンルを扱ってきた。
“伝説のドラマ”として多くの人の心に残っており、現在まで特番で不定期に放送中。直近の放送は昨年11月の『世にも奇妙な物語35周年SP 秋の特別編』。視聴者を不思議の世界に招待するストーリーテラーは、初回からタモリが担当している。
初回放送の3作品のあらすじとキャストは以下の通り。
・「シンデレラ」
康子（中島唱子）はブティックに勤務している。太った体格を上手に使って客の虚栄心をくすぐり、売上はいつもダントツ。その反面、同僚からは嫌われてしまっていた。ある日、店の前で靴磨きをしている絹代（もたいまさこ）から声をかけられ、康子に100万円で美しくしてあげると提案。康子はその提案に乗り、美しく変身する。
【スタッフ】
脚本：鈴木たか子 演出：渡邊孝好
・「夢」
エリート医師の結城康平（世良公則）は、このところモノクロの奇妙な夢に悩まされていた。男に襲われ、相手が持っていたナイフを奪い刺し殺したり、警官に追われて発砲したり。やがて、それは白昼夢となり、仕事にも影響がでるほどになってしまった。ある日、取り調べを受けている結城が殴られるという夢を見た。夢から覚めると、殴られた場所にアザができていて…。
【スタッフ】
脚本：鈴木たか子 演出：黒沢直輔
・「秘密の花園」
松田直人（鶴見辰吾）は天才科学者。恋人の由利恵（大西結花）との結婚を半年後に控えていたが、交通事故で彼女を亡くしてしまう。由利恵の細胞を使って、”ユリエ”というクローン人間を作ることに成功するが、ユリエの存在が世間に知られることを恐れ、古い洋館に閉じ込めて生活させるのだったが…。
【スタッフ】
脚本：鈴木たか子 演出：高橋貞彦
■今後の放送予定
4／1（水）「神様」「ハネムーン」「もうひとり」
4／8（水）「顔色」「完全犯罪」「DOOR」
4／21（火）「死体くさい」「ゴミが捨てられない」「息づまる食卓」
4／22（水）「歩く死体」「離れません」「8時50分」
