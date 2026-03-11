モスバーガーが「コジコジ」と初コラボ 子ども向けメニューに「ワイワイテリヤキバーガーセット」も新登場
モスバーガーを展開するモスフードサービスは、18日から全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）にて、さくらももこ氏原作の「コジコジ」との初めてのコラボレーションを実施し、子ども向けのモスワイワイセットや低アレルゲンメニューのセットに、コラボレーションしたおまけを用意する。また、モスワイワイセットに「ワイワイテリヤキバーガーセット」が定番メニューとして新登場する。
【写真】かわいい！“モスチキン”型のふせん
コジコジは、メルヘンの国を舞台にした作品。ギャグ作品でありながらも、“深読みしようと思えばどこまでも深い”コジコジのキャラクター性と相まって、男児＆女児から大人まで楽しめる豊かな作品世界が展開されている。今回のコラボレーションでは、コジコジや仲間たちが思い思いにハンバーガーやドリンクを楽しむ描きおろしイラストが、子ども向けセットなどのおまけや、店内飲食の際に提供するトレーマットに登場する。
コラボのおまけは、ぬりえシートに色のついた透明なシールを貼って楽しめる「コジコジとぺたぺたシールぬりえ」、描きおろしイラストを使用したシールが入った「コジコジのシールいりかんケース」、冷蔵庫などに貼り付けて楽しめる「コジコジのおしゃべりマグネット」、そして『モスチキンのマネをするコジコジ』をデザインした「コジコジのモスチキンふせん」の4種類。対象の子ども向けのモスワイワイセットや低アレルゲンメニューのセットの購入で、好きなおまけを1つ選べる。
また、子ども向けのメニューである「モスワイワイセット」に、「ワイワイテリヤキバーガーセット」が新しく登場。モスワイワイセットは子どもに合わせてマスタードや生のオニオンを使用していない、優しい味付けのハンバーガーやチキンナゲットなどに、フレンチフライポテトとドリンク、親子で楽しめるオリジナルのおまけをセットにしたメニュー。同時に紙パックのジュースとして「りんごジュース」も新発売する。りんご本来の味わいを生かした、すっきりと飲みやすいジュースとなっている。
■商品詳細（価格は税込）
『ワイワイテリヤキバーガーセット』610円
テリヤキソースを絡めたパティに、細切りのレタス、ハーフマヨネーズタイプを合わせた。具材は定番メニューの「テリヤキバーガー」と同じだが、レタスを細切りにし、ハーフマヨネーズタイプとテリヤキソースの量を少なくして、子どもが食べやすいように仕立てている。
