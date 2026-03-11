ウィナーズが展開する「récolte（レコルト）」は、2〜3人家族向けサイズの「コンパクト生ごみ処理機」 を2026年3月13日より発売します。実売価格は3万9600円（税込）。

「コンパクト生ごみ処理機」

記事のポイント 家庭で出る生ごみを乾燥させることで、量や重さを減らせるほか、ニオイ・雑菌・害虫対策にもつながり、ごみ出しや保管の負担を軽減できます。

本製品は、容量約1.5L（約750g）で、2〜3人分の1日に出る生ごみをまとめて処理できる家庭用生ごみ処理機。料理の際に出た生ごみをゴミ箱に捨てるような感覚でバスケットにポイっと投入するだけ使用でき、バスケットを本体から取り外して生ごみを入れることも可能。調理中でも手間いらずで利用できます。

ヒーター加熱（最大100℃）と送風によって乾燥させ、バスケット内の羽根で撹拌しながら粉砕するので、生ごみが約1/10に軽量化され、ごみ出しの負担を大幅に削減します。

↑生ごみを乾燥させて約1/10に。

嫌なニオイをキャッチする活性炭「脱臭フィルター」を採用。ニオイのもとを吸着し、動作中の排気をクリーンに保ちます。幅約22cm、奥行約33cm、高さ約27cmのコンパクトサイズで、スペースが限られたキッチンでもすっきり。邪魔になりません。

タイマーは1〜12時間の設定が可能。設定時間になると自動で運転を開始。家事の合間や就寝中に処理が完了します。

バスケット内側にはセラミックコーティングを施しており、においが付きにくく汚れも落としやすい仕様。

クリーニングモード搭載で、さらに、主なパーツは水洗いOK。付属の「お手入れブラシ」で細かな部分も清潔に保てます。

↑パーツは水洗い可能で清潔に使える。

レコルト 「コンパクト生ごみ処理機」 発売日：2026年3月13日 実売価格：3万9600円（税込）

