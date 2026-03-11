イランが米国の防空網をすり抜けるため、ステルス性の高い新型ドローン「シャヘド１０１」を配備したことが分かった。ウクライナ軍事専門メディア「ミリタルニー」が１０日、報じた。

米軍がイラン戦争に長距離自爆型ドローン「低コスト無人戦闘攻撃システム（ＬＵＣＡＳ）」を実戦投入し、大きな効果を上げているとされる。これはイランの攻撃ドローン「シャヘド１３６」を米軍がリバースエンジニアリング（分解・分析すること）したものだ。

シャヘド１３６は、今回のイラン戦争前から、イスラエルの多層防空システムや米軍の地上・海上防空網に対して効果的で、米軍に脅威を与えていたものだ。

そんな中、イランのシャヘド１０１は、シャヘド１３６の改良型で、電動エンジンと機首プロペラを搭載し、ステルス性を高めているようだ。

この情報は、中東の安全保障問題を専門とするアナリストのモハメド・アル＝バシャ氏が自身のＸで明らかにしたもの。

外観と特徴的な作動音から、この機体には電動エンジンが使用されているとみられる。推進装置は、機首部分にある牽引式プロペラによってドローンを前進させる仕組みになっている。これは、通常、後部に押し出し式プロペラを持つガソリン・ピストンエンジンを搭載している従来のシャヘド１３６とは大きく異なる点である。

機体の構造は固定翼型で、尾部には飛行を安定させるためのＸ字型尾翼が装備されている。また、シャヘド１０１は離陸時に、機体後部に取り付けられたロケットブースターを使用する。

昨秋、ロシア軍が使用したシャヘド１０１の残骸を調査したウクライナ軍によると、まだロシアでの生産が行われておらず、完全にイラン製部品で構成されていることが確認された。

ウクライナ軍が調査した弾頭、バッテリー、飛行コンピューター、制御ユニットなどのすべての部品には、イランの刻印が付けられていたという。

推定では、シャヘド１０１は航続距離約８００キロ、時速約１２０キロとされている。一方、大型のシャヘド１３６は航続距離約２０００キロ、時速約１８０キロ。

しかし、シャヘド１０１は、静音、小型、低コストで、数百機同時攻撃可能となっている。

ウクライナ侵攻で、ロシア軍は１３６と１０１を交ぜて使う戦術を使っているという。