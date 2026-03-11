【「Ghost of Yotei」無料DLC「Legends（冥人奇譚）」】 3月11日 配信

ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、プレイステーション 5用アクション「Ghost of Yotei（ゴースト・オブ・ヨウテイ）」の無料DLC「Legends（冥人奇譚）」を3月11日に配信開始した。

本作は、「Ghost of Tsushima」（ゴースト・オブ・ツシマ）の続編で、蝦夷地を舞台とするオープンワールドアクションアドベンチャー。今回配信された無料DLC「Legends（冥人奇譚）」では、オンライン協力型マルチプレイモードを楽しめる。

「Legends（冥人奇譚）」は、妖怪のごとく巨大化した羊蹄六人衆が登場。3つのミッションタイプがあり、4人で協力するサバイバルミッション「九死」、ほかのプレイヤーとタッグを組み12のストーリーミッションに挑戦する「奇譚」、4月に配信されるレイドミッションが用意されている。

また、それぞれ得意とする武器や戦術が異なる侍、弓取、用心棒、忍という4種の役目（クラス）があり、それぞれの武具はレベルアップしていく過程で得られるほか、より難易度の高いチャレンジに挑むことで追加の神品（レジェンダリー）武具を入手できる。

さらに、プレイを通して条件を満たすことで“手柄”として専用の外見変更アイテムを獲得可能。なお、刀と遠距離武器については、どの役目でも使用可能となっている。

【『Ghost of Yōtei』 無料DLC「Legends（冥人奇譚）」トレーラー】

(C)2025 Sony Interactive Entertainment LLC.Developed by Sucker Punch Productions.Ghost of Yōtei is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.