¡¡Íî¸ì²È¤ÎÎ©Àî»Ö¤é¤¯¤¬£±£±Æü¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤¬£×£Â£Ã¤Ç¤ÎºÓÇÛ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢²¸»Õ¡¦Íî¹çÇîËþ»á¤È¥À¥Ö¤é¤»¤ëÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï£±£°Æü¤Î¥Á¥§¥³Àï¤ÇÈèÏ«¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ò·ç¾ì¤µ¤»¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÂçÃ«ÌÜÅö¤Æ¤Ëµå¾ì¤ËÍè¤¿¥Õ¥¡¥ó¤òÍîÃÀ¤µ¤»¤¿¡£º£¸å¤Î»î¹ç¤ò¸«¿ø¤¨¤¿È½ÃÇ¤È¤â¸À¤¨¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¸½¼ÂÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤Ë²¸»Õ¡¦Íî¹ç»á¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë±Æ¶Á¤È¹Í¤¨¤ë¤à¤¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ö¤é¤¯¤Ï¡Ö£×£Â£Ã¡¢¥Á¥§¥³Àï¤ÇÂçÃ«¤ò³°¤·¤¿°æÃ¼´ÆÆÄ¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Íî¹ç¤¬°æÃ¼¤ÎÃæ¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Íî¹ç¤Ï¼Â¤Ï¿Í¾ð²È¤ÇÈó¾ð¤ÊºÓÇÛ¤Î¿Í¤Ç¤ÏÌµ¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£Â³¤±¤ÆÅÁÀâ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢£²£°£°£·Ç¯¤ÎÃæÆüÂÐÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡ÃæÆü¤ÎÀèÈ¯¡¢»³°æÂç²ðÅê¼ê¤Ï£¸²ó¤Þ¤Ç´°Á´»î¹ç¤Î¹¥Åê¡£¤·¤«¤·¡¢Íî¹ç´ÆÆÄ¤Ï£¹²ó¤Ë»³°æ¤ò¹ßÈÄ¤µ¤»¡ÖÈó¾ðºÓÇÛ¡×¤Ê¤É¤ÈÂçÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Âç¤ÎÃæÆü¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë»Ö¤é¤¯¤Ï¡Ö¤¢¤Î´°Á´»î¹ç¤Î»³°æ¤ò£¹²ó¤ÇÊÑ¤¨¤¿¤«¤é¤½¤¦»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤¢¤ì¤Ï»³°æ¤«¤é¹ßÈÄ¤ò¿½¤·½Ð¤¿¤ó¤À¤è¡£¤â¤¦¸Â³¦¤À¤È¡£Íî¹ç¤ÏÅê¤²¤µ¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»³°æ¤¬¹ßÈÄ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤éÆâ¿´¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤È¸å¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Í¥¾¡¤¬¤«¤«¤Ã¤¿»î¹ç¤Îµð¿ÍÀï¤Ç¥¦¥Ã¥º¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤Û¤ÜÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢¤Þ¤ÀÁê¼ê¤Î¹¶·â¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ëµã¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡¢Íî¹ç¤Ï¡×¤È¼«¿È¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎ¢ÏÃ¤òÈäÏª¡£¼ÂºÝ¡¢»³°æ¤Ï»Ø¤Î·ìÆ¦¤«¤é½Ð·ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â³Åê¤ÏÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÈó¾ðºÓÇÛ¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï»î¹çÃæÌµÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤Ç¤â´ÆÆÄ¤¬´¶¾ð¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¤é»î¹ç¤¬ÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é´ðËÜ¡¢ÌµÉ½¾ð¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¡×¤È¤â»ØÅ¦¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Íî¹ç¤Ï²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤¬¡Ö´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÍî¹çÌîµå¤Ï»î¹ç¤¬ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¤·¤Ê¤¤¤·¤È¡¢ÈóÆñ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤Ç¤âÍî¹ç¤Ï¾¡¤Ä¤³¤È¤¬ºÇÂç¤Î¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¸å¤ËÄË¤¤¤Û¤É¤ï¤«¤ë¡£¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î°Å¹õ»þÂå¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤«¤é¤Í¡×¤È¡¢²þ¤á¤ÆÍî¹ç»á¤ÎºÓÇÛ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö³Î¤«¤Ë¥Á¥§¥³Àï¤ÇÂçÃ«¤Ë½Ð¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ë¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤é¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢²ø²æ¤Ç¤â¤µ¤»¤¿Æü¤Ë¤ÏÂçÊÑ¤À¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¤Ê¤Ã¤¿¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ç°æÃ¼¤ÏÂçÃ«¤òµÙ¤Þ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¡×¤È¡¢¤É¤Ã¤Á¤Ë¤·¤Æ¤âÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡Ä¤È¤Î¸«Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö»ä¤¬£±ÈÖ¸À¤ï¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÍî¹ç¤ÏÈó¾ðºÓÇÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÂçÃ«½Ð¾ì·ç¾ì¤Ï»¿ÈÝ¤¢¤Ã¤ÆÅöÁ³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£