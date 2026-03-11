あの、TikTok LIVE新CM発表会で家政婦を募集!? 「助けてください！ お金は払います」
あのが9日、都内で行われた「TikTok LIVE新CM発表会」に、TikTok LIVEのトップクリエイターのりなてぃ、AYUKA、夢幻と共に出席。TikTok LIVE初テレビCM出演の喜びを語ったほか、家政婦を求めていることを明かした。
【写真】あの、水色のミニワンピースで登場
ショートムービープラットフォーム「TikTok」は、あのと紅しょうがの熊元プロレスを起用した、TikTok LIVE初となる新テレビCM全3篇を放送開始。プライベートでも親交のある二人が、TikTok LIVEを一緒に楽しみ、“共有する楽しさ”を体現する内容となっている。
新CMのテーマにちなみ、「新しくつながりたいことや人は？」と質問されると、夢幻が「人の縁」、りなてぃが「新人類と出会う」、AYUKAが「世界!!」と答える中、あのは「家政婦さんを雇う」と回答。「家政婦さんを今年の春から探したいなと思っていた」そうで、「助けてください！お金は払います。これが1番の願いです」と切実に訴え、会場の笑いを誘った。
また、登壇前に控室でTikTok LIVEを行ったあのは「リアルタイムでみんなからの反応を見れたり、距離が近い感じが魅力的。熊プロとも『一緒にTikTok LIVEしたいね』と話していました」と声を弾ませる。また、「TikTok LIVEの初テレビCMのオファーもうれしかったんですけど、熊プロが一緒だったということがうれしかったです。普段は一人での撮影が多いので誰かがいるのがよかった。ずーっとしゃべってました」と楽しそうに撮影を振り返った。
そんなあののTikTok LIVEについて、夢幻は「圧倒的人気と、あのちゃんの独自のトークテンポと世界観。やはり敵わないなと思いました」と絶賛。AYUKAは「たった5分の配信で3000人近くの人が一気に押し寄せていて、自分の配信じゃなかなか起こり得ないことなんで、人気度がすごいなと思ってびっくりしました」と目を丸くしていた。
