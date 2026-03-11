『アギトー超能力戦争ー』要潤、はんにゃ.金田哲らの場面写真13点解禁 特典付きムビチケ3.13発売開始
要潤が主演する映画『アギトー超能力戦争ー』より、新規場面写真13点が一挙解禁された。併せて、特典付きムビチケ発売情報も解禁された。
仮面ライダー生誕55周年記念作となる本作は、平成以降の仮面ライダー作品で最高平均視聴率（11.7％）を誇り、その人気から平成仮面ライダー初の劇場版も製作され、シリーズの未来を切り開いた『仮面ライダーアギト』の劇場版最新作。
タイトルから「仮面ライダー」を外し、既存の枠にとらわれない新機軸の作品として制作された大人が楽しめる超能力アクション作品だ。
半凍死、半焼死―相反する死が、一つの遺体に刻まれていた。それは、超能力を操る者たちの暴走が生んだ、誰も見たことのない“不可能犯罪”だった。警視庁未確認生命体対策特殊武装班＝通称・Gユニットが出動。若手隊員・葵るり子（ゆうちゃみ）は、最新鋭の特殊強化装甲服・G6で超能力者たちに挑むが、その強大な力の前に撤退を余儀なくされる。
Gユニット管理官・小沢澄子（藤田瞳子）は確信する。この事態を打開するには、氷川誠（要潤）の力が必要だと。しかし彼は今、とある罪で刑務所に囚われていた。氷川の不在に、小沢が思い至ったのは、かつて「アギト」という未知の力でアンノウン（未確認生命体）と戦った男・津上翔一（賀集利樹）。だが、翔一はすでにその未知の力を失っていた。
今回公開された場面写真には、氷川誠（要）と津上翔一（賀集）が、何やら深刻な表情を浮かべるカットをはじめ、銃をかまえる小沢澄子（藤田）とかつての同僚であった北條透（山崎潤）、事件現場に訪れた小沢澄子と尾室隆弘（柴田明良）、「レストランアギト」で食事を楽しむ美杉義彦（升毅）、風谷真魚（秋山莉奈）、美杉太一(田辺季正)らの姿が映し出されている。
また特殊強化装甲服G7を装着した氷川の表情や、かつて氷川や翔一らと共闘した過去のある木野（樋口隆則）も登場。テレビシリーズ『仮面ライダーアギト』からおなじみの面々が本作で、どのような活躍を魅せてくれるのか？
そして、街を混乱に陥れる超能力者たちのカットも到着。真っ赤なドレスに身を包んだルージュ（岩永洋昭）や、奇妙なエプロン姿の鬼頭（鈴之助）、卓球のラケットを構える渋川（青島心）や、ツートーンへアスタイルの速見（金田哲／はんにゃ.）など、謎に包まれたキャラクターたちが登場。人類の存亡を揺るがす戦いと共に描かれる、究極の人間ドラマと超能力アクションに期待が高まる場面写真となっている。
そして、B5ビジュアルシート付きムビチケカードを、3月13日より上映劇場、メイジャー、MOVIE WALKER STORE、アニメイトにて販売。さらに、アニメイトとローチケにて豪華バンドル商品付きの前売券の販売も決定した。
映画『アギトー超能力戦争ー』は、4月29日より全国公開。
