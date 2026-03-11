『ばけばけ』“トキ”高石あかり、雨清水姓に大興奮！ネット称賛続々「壮大な伏線回収！」「すごい脚本」
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第23週「ゴブサタ、ニシコオリサン。」（第113回）が11日に放送され、雨清水姓を名乗ることになるトキ（高石）が自身の名前に興奮する姿が描かれると、ネット上には「壮大な伏線回収！」「膝を打ちました！」「すごい脚本」などの声が相次いだ。
【写真】明日の『ばけばけ』ヘブンに“新しい名前”を授ける勘右衛門
ヘブン（トミー・バストウ）が日本人になるためには、江藤知事（佐野史郎）に認めてもらわなければならない。さらに松江市役所では、現在の松野家の戸籍にトキの元夫・銀二郎（寛一郎）の名前が入ったままになっていることも判明。銀二郎が籍を外れれば、ヘブンが松野家の夫になれるものの、トキは今さら連絡が取れないと二の足を踏む。そこで市役所職員は、トキが松野家を出て雨清水家の戸籍に戻れば、そこにヘブンも夫として入ることができると提案する。
江藤を説得するために、ヘブンは錦織（吉沢亮）の助力を得ようとする。しかし錦織からは協力を断られてしまうのだった。
気落ちするトキに、司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）はタエ（北川景子）に会ってきたと告げる。司之介とフミによると、タエがトキとヘブン、勘太を雨清水家の戸籍に入ることを快く了承したという。
これにトキは「えっ？ 私…雨清水トキになるんだ？」と目を輝かせる。トキの考えていることがわかったヘブンが笑い、フミも「わかった！」と反応。そして司之介も理解すると、フミやヘブンと一緒に「ウシミズトキ！ ウシミツドキ！」と声を上げる。するとトキは思わず立ち上がり、笑顔で「私、丑三つ時！」と大はしゃぎする。
トキの名前に隠されていた言葉遊びに対して、ネット上には「え、これを元々考えての「雨清水」姓設定だったの？？ 凄すぎる！」「気付かなかった！ まさか最初から仕組まれてたとは」「な、なんという壮大な伏線回収！」「膝を打ちました！」「すごい脚本」といった反響が寄せられていた。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
