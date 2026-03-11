◆ＷＢＣ １次ラウンドＢ組 米国―イタリア（１０日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

ＷＢＣ１次ラウンドＢ組で３連勝としている米国が２連勝中のイタリアと“全勝対決”に臨み、４回までに３被弾で５点を追う劣勢となっている。

米国先発は昨季メッツでメジャーデビューし、８試合で５勝１敗、防御率２・０６をマークした有望株の右腕マクリーン。初回は３者連続三振と最高の立ち上がりを見せたが、２回。２死から６番ティール（ホワイトソックス）に先制ソロを浴びると、なおも２死一塁から８番アントナチに右中間の米国ブルペンに飛び込む２ランを被弾した。

アントナチはメジャー経験のない２３歳で、ホワイトソックス傘下マイナー所属。侍ジャパンの村上宗隆内野手（２６）の同僚コンビがジャッジ（ヤンキース）らを擁する史上最強の米国を相手に“ジャイアント・キリング”を予感させた。

チームＵＳＡは４回から左腕ヤーブロー（ヤンキース）を２番手として送り込んだが、無死一塁から７番カグリオン（ロイヤルズ）に２ランを食らい、０―５と大量ビハインド。まさかの展開となり、ベンチも静まり返った。打線はイタリアの先発右腕ロレンゼン（ロイヤルズ）の前に４回まで２安打無得点と沈黙している。