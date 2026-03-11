お笑い芸人・はなわ（49）の長男で、国士舘大柔道部出身の塙元輝（25）が10日、全日本プロレスに練習生として4月1日から入門することがわかった。全日の公式サイトなどで発表された。



塙はこの日都内で行われた記者会見に、福田剛紀社長、選手会会長の宮原健斗とともに登壇した。冒頭で、福田社長は「私どもから、恵まれた体格と才能と経験を生かして一緒にやらないかとお声がけし、前向きに検討してもらった結果、今日を迎えることができた」と入団の経緯を説明した。宮原は「全日本の新たな時代を元輝には引っ張っていってほしいと思っています。デビューを目指して頑張ってほしい」と話した。



塙は「僕自身今まで柔道をしていて、柔道には一区切りついたと自分の中で思っています」と話し、「プロレスという舞台で戦って、塙元輝というものをもっと広めて大きくしていきたいと思っています」と決意表明。目標の選手としては武藤敬司を挙げた。父・はなわに練習生になることを伝えた際は「『前向きに頑張って』と言われました」と明かした。



塙は幼少期から柔道を始め、日本テレビ系のバラエティー番組「有吉ゼミ」で弟2人とともに「はなわ家 柔道三兄弟」として密着取材を受けていた。中学時代は全国大会3位に輝き、佐賀工高では3年時に高校総体佐賀大会で優勝。全国高校総体では16強に入った。全国屈指の強豪・国士舘大に進み、柔道に励んでいた。



