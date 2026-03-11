佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の11日の天気をお伝えします。



「最低気温（午前6時時点）」

11日朝は各地で冷え込みました。最低気温は福岡市で3.1℃、北九州市で0.8℃です。また、福岡県朝倉市で氷点下1.3℃、大牟田市や佐賀県嬉野市では氷点下1.2℃と、内陸の地域を中心に氷点下を観測し、真冬のような寒い朝になりました。



「気温はどうなのか？」

最高気温は10日よりも高い所が多いでしょう。福岡市や佐賀市は15℃、北九州市は14℃の予想です。北風が冷たく、日陰では特に寒く感じられそうです。



「気温の変化」

この先の最高気温の変化を見てみると、今週は日中も肌寒く感じる日が続きそうです。特に金曜日は福岡市の最高気温が11℃の予想です。今週末以降は、平年並みか平年をやや上回るくらいの日が多くなります。来週は春を感じられるでしょう。



「天気の予想」

日中はよく晴れて日差しがたっぷり届きます。夜は雲が広がりますが、天気の崩れはなく、雨具の出番はないでしょう。



「花粉情報」

花粉は各地で非常に多い でしょう。日差しがよく届きますが、花粉症の方は洗濯物は室内に干すのが良さそうです。



「なのか間予報」

12日（木）と13日（金）は雲が広がりやすいでしょう。12日は夜から雨が降る所があるかもしれません。今週末は安定して晴れて、お出かけ日和になりそうです。来週になると寒さは和らぎ、春らしい体感になる見込みです。