◇NBA ヒート150ー129ウィザーズ（2026年3月10日 カセヤ・センター）

ヒートのバム・アデバヨ（28）が10日（日本時間11日）の本拠地ウィザーズ戦で先発出場。歴代2位となる1試合83得点を達成した。チームも完勝した。

アデバヨが偉業を成し遂げた。先発出場すると第1Qから31得点の大暴れ。その後も勢い止まらず第3Q残り5分3秒には豪快ダンクで50得点に到達した。

第4Q残り1分31秒でフリースローを2本沈めて、コービー・ブライアントさん（レイカーズ）が保持していた1試合得点歴代2位の81得点に並んだ。残り1分16秒にもフリースロー2本を決めて、単独2位となる83得点を記録した。

この試合でアデバヨは41分48秒出場で83得点9リバウンドを記録した。シュートは43本試投で20本成功した。フリースローは43本獲得して36本成功。3Pシュートは22本試投で7本決めた。

NBA1試合最高得点はウィルト・チェンバレンさんの100得点（62年）。アデバヨはこの記録に次ぐ83得点となった。3位にはコービーさんの81得点（06年）となった。